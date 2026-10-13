Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
В Подмосковье женщина и ребенок погибли под перевернувшимся самосвалом
В подмосковном Домодедово женщина и ребенок погибли в результате опрокидывания самосвала на их легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МВД.
ДТП произошло днем на улице Речная в городском округе Домодедово, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
«По предварительной информации, водитель, управляя самосвалом марки «Камаз», не справился с управлением и совершил опрокидывание на легковой автомобиль. В результате ДТП женщина-водитель легковушки и ребенок погибли на месте», – добавили там.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье в ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки.
В начале месяца в Подольске погиб мотоциклист.
В прошлом месяце в результате ДТП с тремя автомобилями в Домодедово погибли три человека.