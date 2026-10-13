В Подмосковье женщина и ребенок погибли под перевернувшимся самосвалом

Tекст: Алексей Дегтярёв

ДТП произошло днем на улице Речная в городском округе Домодедово, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«По предварительной информации, водитель, управляя самосвалом марки «Камаз», не справился с управлением и совершил опрокидывание на легковой автомобиль. В результате ДТП женщина-водитель легковушки и ребенок погибли на месте», – добавили там.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье в ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки.

В начале месяца в Подольске погиб мотоциклист.

В прошлом месяце в результате ДТП с тремя автомобилями в Домодедово погибли три человека.