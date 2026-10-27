Человек погиб при ударе украинского дрона по автобусу в Запорожской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Циничной атаке БПЛА противника подвергся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва. В автобусе находился 31 человек, один человек погиб. Атака совершена в районе города Приморска», – сообщил Балицкий в Max.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Для пассажиров, не нуждавшихся в госпитализации, организованы питание и размещение.

В воскресенье Балицкий сообщил о ранении трех человек при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус Москва – Мелитополь.

В четверг глава региона заявил о гибели водителя пассажирского автобуса в результате атак украинских боевиков.

В среду украинские войска совершили атаку на пассажирский автобус в Энергодаре.