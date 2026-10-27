Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.17 комментариев
Около 250 боевых самолетов ВВС США сосредоточились вблизи Ирана
Возле Ирана разместились около 250 американских боевых самолетов
Американская боевая авиация осуществляет круглосуточные вылеты для обеспечения постоянного патрулирования в районах Ближнего Востока вблизи Ирана, в регионе находится около 250 боевых самолетов США.
Боевая авиация США осуществляет круглосуточные вылеты для постоянного патрулирования воздушного пространства на Ближнем Востоке, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное командование американских вооруженных сил.
К выполнению оперативных задач привлекаются истребители пятого поколения F-35, а также самолеты F-16, F/A-18 и штурмовики A-10. В патрулировании участвуют машины как с сухопутных ближневосточных баз, так и с морских судов.
Наибольшую активность в полетах проявляет палубная авиация. Эти истребители базируются на двух авианосцах и одном универсальном десантном корабле, которые несут дежурство в Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана.
В общей сложности вблизи иранских границ сейчас сосредоточено порядка 250 американских боевых самолетов. По информации авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance, они располагаются на трех авианесущих кораблях, а также на аэродромах в Израиле, Иордании и Саудовской Аравии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее США перебросили дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток.
Также иранские вооруженные силы атаковали военные объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании.
Кроме того, информационная служба Военно-морского института США сообщила о размещении более 20 боевых кораблей вблизи Ирана.