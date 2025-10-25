  • Новость часаИзраильская армия заявила о точечном ударе по сектору Газа
    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай
    Эксперт оценил удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
    Военкор назвал условия для выхода ВС России на оперативный простор в ДНР
    Песков: Путин даже самого жалкого главу государства не называет таковым
    Reutеrs: США подготовили проект новых санкций против России
    Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня»
    Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    25 октября 2025, 21:26 • Новости дня

    Израильская армия заявила о точечном ударе по сектору Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Израиля осуществили точечную операцию против участника «Исламского джихада» в районе лагеря Нусейрат, предотвратив нападение на своих военных.

    Израильские военные нанесли целенаправленный удар по центральной части сектора Газа, передает ТАСС. По данным армейской пресс-службы, целью этой операции стала ликвидация боевика радикального палестинского движения «Исламский джихад».

    Армия Израиля утверждает, что данный радикал находился в районе лагеря беженцев Нусейрат. В сообщении говорится: «Удар был направлен на предотвращение планируемой атаки данного боевика в отношении подразделений Армии обороны Израиля».

    В армии заявили, что операции такого типа служат предупреждением новых угроз из сектора Газа, а сам удар носил исключительно точечный характер. Информация о возможных жертвах среди мирного населения не распространялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа. Армия Израиля также заявила, что эти действия последовали после применения противотанковой ракеты и обстрела израильских военных.

    25 октября 2025, 00:56 • Новости дня
    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине

    Дмитриев: Для сделки по Украине нужно иметь реалистичные ожидания

    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Реализация мирной «сделки» по Украине будет возможна лишь при условии устранения британского влияния и при формировании сбалансированных ожиданий, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Нужно иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, а что для Украины. Я думаю, что Украина также движется в сторону более реалистичной позиции. Поэтому полагаю, что если не будет вмешательства со стороны Великобритании <…>, то сделка будет заключена», – сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

    Он добавил, что публичная риторика противников России часто строится на нереалистичных сценариях завершения конфликта, что мешает продуктивным переговорам. Кроме того, Дмитриев выразил мнение, что идет поиск дипломатических путей урегулирования и взаимоприемлемых компромиссов, передает ТАСС.

    «Посмотрите, что там происходит, люди озвучивают сценарии, которые, как они знают, не могут произойти. Так что они говорят: «Нет, Россия должна полностью вывести войска». И тем самым они заранее обрекают это на провал», – добавил Дмитриев.

    Особое внимание Дмитриев уделил вкладу первой леди США Мелании Трамп, отметив, что она сыграла значимую, сбалансированную роль в возвращении восьми детей к своим семьям, в том числе одной русской девочки с Украины. Он подчеркнул, что реальные масштабы проблемы значительно ниже, чем сообщает ряд СМИ. По словам главы РФПИ, Мелания Трамп внесла вклад и в прозрачность этого вопроса, несмотря на большое количество некорректных данных.

    «Я предоставлю вам возможность подсчитать цифры, но фактическое количество дел, которые она (уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова) официально получила от Украины, в основном в 100 раз ниже, чем сообщают некоторые новостные издания», – добавил глава РФПИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал проведение переговоров с представителями администрации США. Дмитриев заявил о попытках Евросоюза сорвать диалог между Россией и США. Он также пообещал проинформировать США о затягивании переговоров со стороны Украины.

    25 октября 2025, 10:48 • Новости дня
    Песков: Путин даже самого жалкого главу государства не называет таковым
    Песков: Путин даже самого жалкого главу государства не называет таковым
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин придерживается принципа уважения к руководителям других стран, вне зависимости от их статуса, отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков в комментарии для колонки, посвященной американской политической сатире, подчеркнул, что Владимир Путин всегда говорит о других главах государств уважительно, даже если у него есть к ним претензии, передает ТАСС.

    «Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», – заявил Песков, отметив, что для него сам Путин является «непревзойденным авторитетом» в плане правил приличия.

    Пресс-секретарь президента России добавил, что Путин «не всегда по-доброму, но всегда уважительно говорит о таких главах государств и относится к своим коллегам».

    В его словах прозвучал акцент на том, что соблюдение этических норм важно даже в сложных ситуациях межгосударственных отношений.

    Песков также прокомментировал вопрос допустимых границ для СМИ, заявив, что у медиа, помимо юридической ответственности, есть еще и этическая. «Что касается ситуации, когда все выходит за рамки приличия – это как раз и есть такой кризис Charlie Hebdo, наверное, для СМИ, для информационщиков всех стран мира. Я лично считаю, что это зло», – отметил он

    По его мнению, урегулировать этические вопросы на законодательном уровне непросто, поскольку возникает вопрос, кто именно будет определять тонкую грань между приемлемым и недопустимым.

    Песков напомнил, что частично ответы на эти вопросы уже содержатся в российском законодательстве, где предусмотрено наказание за разжигание розни.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оскорбительные заявления канцлера Германии Фридриха Мерца направлены на попытку Запада уйти от ответственности за события на Украине.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев также отреагировал на слова Мерца, подчеркнув разрушение остатков доверия между странами.

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    25 октября 2025, 13:45 • Новости дня
    Эксперт оценил удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища

    Эксперт Онуфриенко: Ударами по плотине Белгородского водохранилища ВСУ решают политические задачи

    Эксперт оценил удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удары по плотине Белгородского водохранилища лишены смысла с военной точки зрения, поэтому эти атаки ВСУ никак не повлияют на ситуацию на фронте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в плотине после обстрела снарядами ВСУ.

    «Нанесение ударов в конце октября по обмелевшему водохранилищу небольшого объема не соответствуют текущей оперативной обстановке на этом участке фронта. Река Северский Донец ниже по течению очень узкая, отсутствуют населенные пункты, непосредственно примыкающие к реке», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    По его словам, своими ударами по гражданской инфраструктуре ВСУ решают политические задачи, а не военные. «Понятно, что после нехватки средств поражения логичнее быть по НПЗ, как они это пытались делать. Но удары по плотине лишены всякого смысла», – подчеркнул спикер.

    Онуфриенко считает, что на фронте это никак не скажется. «Ниже по течению нет никаких объектов, которым это могло бы повредить. Тем более не та мощность удара, чтобы разрушить дамбу водохранилища», – добавил собеседник.

    В субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях на плотине Белгородского водохранилища после обстрела снарядами ВСУ. Из-за этого может быть объявлена эвакуация в опасных районах. Глава региона также предупредил о возможности повторной атаки по гидротехническому сооружению, что может привести к полному разрушению плотины.

    Если это произойдет, возникнет реальная угроза затопления поймы реки в Харьковской области, а также отдельных улиц в приграничных российских населенных пунктах, где, по оценке администрации, проживают около тысячи человек. Власти предлагают эвакуацию жителям тех территорий, которым угрожает риск подтопления и которые не могут самостоятельно найти временное жилье.

    Белгородское водохранилище было построено в 1977-1985 годах и располагается на территории Белгородского и Шебекинского районов. Створ плотины находится у села Безлюдовка. В промышленности и сельском хозяйстве вода из водохранилища почти не используется и сейчас это по преимуществу место отдыха.

    25 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз при возможной конфискации российских активов для кредитования Украины рискует потерять как минимум 238 млрд долларов вложений в экономику России, подсчитало на основе данных национальных статслужб.

    По подсчетам, сделанным на основе данных национальных статслужб, в случае конфискации российских активов Евросоюз может потерять не менее 238 млрд долларов вложений в российскую экономику, передает РИА «Новости».

    В настоящее время на счетах бельгийского Euroclear заморожено активов с России примерно на 224,5 млрд долларов по текущему курсу. Эти средства содержат как суверенные, так и частные капиталы. Под санкциями ЕС находятся 1980 физических лиц и 683 организации, но доля принадлежащих Банку России средств не раскрывается.

    В 2024 году данные активы приносили Euroclear около 90% доходов от всех российских средств, тогда как годом ранее эта доля составляла менее 80%.

    В Евросоюзе сейчас обсуждается возможность выдачи нового кредита Украине на базе замороженных российских активов. По проекту кредит Украина будет обязана возвращать только при условии, что Россия выплатит репарации. Точная структура схемы финансирования еще не утверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу о конфискации российских активов на саммите ЕС. Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны ЕС. Премьер-министр Бельгии озвучил условия конфискации российских активов в европейских структурах.


    25 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
    Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В южной и юго-восточной части Красноармейска оборона ВСУ была разрушена, что позволило российским войскам начать расширение своего плацдарма, сообщили в российских силовых структурах.

    Оборона украинских военных в южной и юго-восточной части Красноармейска была прорвана, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По имеющейся информации, подразделения российской армии продолжают расширять плацдарм на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен. Минобороны России сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в этом районе. Пушилин заявил о тяжелых боях российских войск в Красноармейске.

    25 октября 2025, 11:57 • Новости дня
    В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня»
    В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня»
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские инженеры создали автоматизированные сценарии работы FPV-дрона «Судного дня» для быстрой оценки радиационной опасности сразу после ядерных ударов, реализовав возможность управления техникой без выхода наружу, сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    Российские специалисты разработали сценарии применения FPV-дрона «Судного дня» для мониторинга загрязнения окружающей среды после ядерных ударов, сообщает ТАСС. По словам Кузякина, дрон входит в проект «Хруст» и предназначен для работы в интересах гражданской обороны и Минобороны России.

    Кузякин отметил: «Вопреки стереотипам, обмен ядерными ударами не приведет к мгновенной гибели сразу всех. Как раз наоборот, большинство на планете вряд ли заметит, что где-то кто-то применил ядерное оружие. Сразу не заметит. Но в течение считанных недель радиоактивная пыль и пепел, поднявшиеся вверх над огромными пожарами, образовавшимися над эпицентрами взрывов, будет разнесена по планете». Также он указал, что опирался на выводы изучения радиоактивного следа Чернобыльской аварии.

    По словам Кузякина, в первые часы после ядерных взрывов уровень радиации остается высоким, а информация о его распределении крайне необходима для организации эвакуации, создания пунктов временного пребывания, прокладки маршрутов для техники и людей. Он подчеркнул, что картина заражения может быстро меняться, а значит, особенно важны мобильные средства дистанционного зондирования.

    Генконструктор добавил, что модифицированная система «Хруст» позволяет использовать дроны из любой бронетехники, не требуя выхода пилота на улицу даже во время движения, например, при сопровождении эвакуационных групп. Время полета дрона составляет до двадцати минут, а дальность работы – от 500 метров в зонах сплошного заражения до двух километров в зонах переменного заражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Вооруженных сил Польши сообщило о передаче специального сигнала так называемой «радиостанцией Судного дня» после падения беспилотного летательного аппарата на территории страны. Российские морские дроны позволяют создавать угрозу для ВСУ и заставляют украинские силы чувствовать себя неуютно в морских акваториях. В России провели испытания системы купольной связи между двумя беспилотниками, что открывает новые возможности для координации их работы.

    24 октября 2025, 21:49 • Новости дня
    El Pais: Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании
    El Pais: Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущая Ксения Собчак подала заявление на вид на жительство в Испании для себя и сына по программе для «цифровых кочевников», сообщает газета Pais.

    Телеведущая Ксения Собчак подала документы на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты El Pais. Издание отмечает, что ранее Франция выдала Собчак пятилетнюю визу, позволяющую свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны. После этого журналистка приехала в Испанию и подала заявление на постоянное проживание.

    По информации издания, Собчак обратилась за видом на жительство по так называемой программе для «цифровых кочевников», документ пока находится на рассмотрении испанских властей. Вопрос о сроках принятия решения и дальнейших шагах пока остается открытым.

    «Цифровыми кочевниками», или digital nomads, называют людей, чья работа не зависит от конкретного офиса или страны. Они совмещают профессиональную деятельность с путешествиями, меняя место проживания в зависимости от личных предпочтений. К этой категории относятся фрилансеры, IT-специалисты, предприниматели и создатели онлайн-проектов.

    Испанская виза Digital Nomad позволяет оформить вид на жительство сроком до трех лет. Такое разрешение доступно специалистам, работающим дистанционно на зарубежные компании и получающим доход от 2 тыс. 763 евро в месяц. Кроме того, вместе с заявителем аналогичный статус могут получить и члены семьи.

    Напомним, Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля в апреле 2022 года.

    25 октября 2025, 10:10 • Новости дня
    Материалы дела раскрыли мотив организатора убийства Япончика в Москве

    Организатор убийства обвинил Япончика в крахе своей криминальной судьбы

    Материалы дела раскрыли мотив организатора убийства Япончика в Москве
    @ Юрий Машков/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Лишение Ильи Симонии криминального статуса, согласно его показаниям, привело к организации убийства Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, говорится в материалах дела.

    Лишение криминального статуса серьезно подорвало положение Ильи Симонии, которого заочно приговорили к 21 году колонии за организацию убийства Вячеслава Иванькова (Япончика), передает РИА «Новости».

    В материалах дела отмечается, что конфликт между Симонией и Япончиком начался в начале 1990-х годов, когда последний лишил Симонию статуса в криминальной среде.

    Свидетели по делу отмечают, что Симония во всех своих бедах обвинял Иванькова. В попытках вернуть утерянный статус он неоднократно пытался организовать «сходки», однако они так и не увенчались успехом.

    Мосгорсуд установил, что Симония организовал убийство Иванькова в апреле 2009 года ради передела преступных сфер. Для исполнения задуманного он привлек несколько человек, а для слежки за будущей жертвой и последующего убийства злоумышленники приобрели снайперскую винтовку и необходимое оборудование. Преступление совершили возле ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Вячеслав Иваньков скончался от полученных ран спустя два с половиной месяца в больнице.

    Также суд назначил реальные сроки другим участникам преступления: Джанашия получил 15 лет колонии строгого режима, Шадания – 16 лет, а Газзаева, полностью признавшего вину, приговорили к 14 годам. Уголовные дела в отношении Бутбы и Папавы, обладающих двойным гражданством Абхазии и России, были выделены в отдельное производство, они заочно арестованы.

    Сам Илья Симония числится в международном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Мосгорсуд приговорил Илью Симонию к 21,5 года лишения свободы за организацию убийства Вячеслава Иванькова.

    Ранее Московский городской суд приговорил Астамура Бутбу к 19 годам лишения свободы за исполнение этого преступления.

    Суд в Москве также вынес приговор Нугзару Папаве как одному из соучастников убийства Иванькова.

    24 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Бельгия предупредила об «очень болезненном» ответе России на конфискацию активов

    Франкен: Ответ России на конфискацию активов будет очень болезненным

    Бельгия предупредила об «очень болезненном» ответе России на конфискацию активов
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае конфискации российских активов Россия может принять зеркальные меры, что затронет примерно 200 млрд западных вложений, включая капиталы из США и крупных европейских стран, заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен.

    Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен признал, что в случае конфискации российский активов реакция Москвы может быть крайне острой, передает РИА «Новости».

    Франкен предположил, что президент России Владимир Путин «никогда не откажется от этих миллиардов» и воспримет подобный шаг как «акт войны».

    По словам Франкена, последствия будут болезненными, а Россия может принять меры в виде конфискации 200 млрд западных активов внутри страны. Он отметил, что речь идет не только о бельгийских капиталах, но также активов США, Германии и Франции. Министр выразил уверенность, что подобная реакция приведет к серьезным экономическим потерям для всех затронутых государств.

    Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Франкен заявил, что планируемое Евросоюзом использование замороженных российских активов не приведет к восстановлению Украины, а лишь затянет вооруженный конфликт.

    Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.

    Позиция Бельгии помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины.


    25 октября 2025, 09:11 • Новости дня
    Умер дроппер, обналичивший 15 млн рублей Долиной

    Умер дроппер, который обналичил 15 млн рублей певицы Долиной

    Умер дроппер, обналичивший 15 млн рублей Долиной
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве скончался один из дропперов, на счет которого перечислили 15 млн рублей по мошеннической схеме с квартирой Ларисы Долиной.

    Один из дропперов, участвовавших в обналичивании 15 млн рублей, полученных в рамках мошеннической схемы с квартирой певицы Ларисы Долиной, скончался, передает ТАСС. Информация об этом содержится в официальных документах.

    В материалах уточняется, что речь идет о Келдыбаеве Александре Вячеславовиче. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что номер банковского счета открыт на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева А. В. следует, что 21 июня 2024 года он получил денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 млн рублей, 27 июня – 10 млн рублей, назначение платежа – оплата услуг на общую сумму 15 млн рублей», – говорится в документах.

    После смерти Келдыбаева производство по гражданскому делу было прекращено в части, касающейся предъявленных к нему требований. Всего по делу проходили десять дропперов, принимавших участие в махинации. Расследование продолжается в отношении других фигурантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверым обвиняемым по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной предъявили официальные обвинения.

    В сентябре апелляционная инстанция признала законным возвращение квартиры Долиной.

    Между тем Полина Лурье расплакалась после того, как ее жалобу на отмену сделки купли-продажи квартиры Долиной отклонил Мосгорсуд.

    25 октября 2025, 17:07 • Новости дня
    Reutеrs: США подготовили проект новых санкций против России
    Reutеrs: США подготовили проект новых санкций против России
    @ Anju/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США подготовили новый пакет санкций, который может затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру России, если конфликт на Украине не будет завершен, сообщает Reutеrs.

    США подготовили проект новых санкций в отношении России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reutеrs.

    В сообщении агентства говорится: «Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены против ключевых сфер российской экономики, если президент Владимир Путин продолжит откладывать прекращение войны Москвы на Украине... Некоторые из дополнительных санкций, подготовленных США, направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти на рынок».

    Источник Reutеrs сообщил, что Дональд Трамп, скорее всего, возьмет паузу в несколько недель для оценки реакции российской стороны на ранее введенные санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл». В публикации отмечается, что в Конгрессе США вновь активизировались попытки рассмотреть двухпартийный законопроект о санкциях против России. Трамп, согласно источнику, готов одобрить новый санкционный пакет, однако маловероятно, что это произойдет в октябре.

    Отдельно отмечается, что представители Украины на прошлой неделе внесли предложение США о расширении санкций, в том числе о мерах по отключению всех российских банков от долларовой системы через американских партнеров, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

    Напомним, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.

    25 октября 2025, 15:17 • Новости дня
    Раввин Каминецкий назвал дату завершения украинского конфликта
    Раввин Каминецкий назвал дату завершения украинского конфликта
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий сделал прогноз по дате завершения украинского конфликта, уточнив, что основался на мнении европейских политиков.

    Главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий объявил точную дату завершения конфликта на Украине, пишет Lenta.ru. По словам Каминецкого, конфликт закончится 15 января 2026 года.

    «Это будет прямо в двадцать шестом году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин», – заявил Каминецкий. Он подчеркнул, что его прогноз основан не на личных откровениях, а на информации, полученной от «больших людей в Европе».

    Раввин не стал называть имена своих европейских источников, но отметил, что доверяет этим словам и считает их важными. Пока официальных комментариев со стороны европейских политиков по этому поводу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта. Дональд Трамп ранее выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    25 октября 2025, 10:24 • Новости дня
    Рогов назвал передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ
    Рогов назвал передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Передача Украине устаревших французских истребителей Mirage выглядит как насмешка над ВСУ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, передача Украине устаревших истребителей Mirage выглядит как насмешка над вооруженными силами страны, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что один из отправленных ранее самолетов уже разбился на Украине из-за отказа электроники, и пилот едва спасся.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета подчеркнул, что ракеты Aster, которые Франция также намерена поставлять Киеву, не повлияют на соотношение сил. По его словам, российские ракеты способны обходить такие системы противовоздушной обороны, а значит ощутимой пользы ВСУ не получат.

    Он также усомнился в надежности Франции как гаранта безопасности для Украины, приведя пример неудачной охраны музея Лувр в Париже.

    «Режиму Зеленского стоило бы призадуматься, какая его ждет участь при таких французских горе-гарантах безопасности», – добавил Рогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции пообещал оперативно поставить на Украину истребители Mirage и ракеты Aster.

    Во Франции задержали граждан Молдавии, которые нарисовали истребители Mirage в виде гробов.

    Замглавы Минобороны Украины ранее заявил о скорых поставках F-16, Mirage и Gripen.

    25 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Гладков сообщил о повреждении ВСУ плотины Белгородского водохранилища
    Гладков сообщил о повреждении ВСУ плотины Белгородского водохранилища
    @ Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После обстрела снарядами ВСУ на плотине белгородского водохранилища появились повреждения, из-за чего может быть объявлена эвакуация в опасных районах,сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ.

    Он предупредил о возможности повторной атаки по гидротехническому сооружению, которая может привести к полному разрушению плотины.

    Если это произойдет, возникает реальная угроза затопления поймы реки в Харьковской области, а также отдельных улиц в приграничных российских населенных пунктах, где, по оценке администрации, проживают около тысячи человек, отметил Гладко. Власти начали предлагать эвакуацию жителям тех территорий, которым угрожает риск подтопления и которые не могут самостоятельно найти временное жилье.

    В первую очередь речь идет о селах Безлюдовка и Новая Таволжанка, а также о микрорайоне Титовка в городе Шебекино. Жителям улиц Победы, Коммунистической, Речной, переулка Коммунистический (Безлюдовка), улиц Гражданской, Зеленой, Заречной, Песчаной, Дзержинского, Колхозной, Щорса, Луговой, Комсомольской, Садовой, Серикова (Новая Таволжанка), а также переулка Нежуры (Титовка) предлагается временно переехать в пункты временного размещения Белгорода.

    В сообщении администрации, опубликованном в чате села, подчеркивается: «Уважаемые жители этих населенных пунктов, более подробную информацию вы можете получить через чаты села, лично от сотрудников администрации Шебекинского округа, у главы Гриднева Андрея Николаевича или по телефону 112.».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.

    Накануне в результате атаки беспилотников в Белгороде получили ранения 21 человек. До этого во время атаки дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали 19 человек.

    24 октября 2025, 21:37 • Новости дня
    В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
    В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
    @ Сергей Коньков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доступ к социальной сети «ВКонтакте» был заблокирован на территории Белоруссии по решению Комитета государственной безопасности, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания.

    Государственная инспекция по электросвязи Белоруссии (БелГИЭ) в официальном порядке внесла популярную социальную сеть «ВКонтакте» в реестр интернет-ресурсов с ограниченным доступом. 

    Основанием для применения данной меры послужило представление, поступившее от Комитета государственной безопасности республики (КГБ). В документе на сайте БелГИЭ, указано: «На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Идентификатор ресурса: https://vk.com», передает РИА «Новости».

    На текущий момент представители регулирующих органов не комментируют сроки действия введенных ограничений. Белорусские пользователи уже жалуются на невозможность зайти на сайт и воспользоваться функциями платформы.

    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    В Германии прошли митинги из-за высказываний Мерца
    Журналист высмеял постановочную встречу Зеленского со Стармером
    Раввин Каминецкий назвал дату завершения украинского конфликта
    Брижит Макрон записали как мужчину на сайте налоговой
    Крамник заявил о травле после смерти шахматиста Народицкого
    The New York Times раскрыла личность миллиардера – спонсора Пентагона

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

    В результате удара ВСУ в субботу повреждена плотина Белгородского водохранилища. В случае повторной атаки есть риск разрушения объекта, тогда дома примерно тысячи человек окажутся под угрозой подтопления. Власти уже начали предварительную эвакуацию. Как отмечают эксперты, на территории Украины находится много гидротехнических сооружений, которые подходят для «отрезвляющего» ответного удара. Подробности

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

    Не иначе как «внешнеполитической катастрофой» европейские СМИ называют отмену визита главы германского МИД в Китай. Кроме того, оказалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с канцлером ФРГ. К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай и какой ответный удар уже наносит Пекин? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

