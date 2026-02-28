Спрос на турпоездки в Арктику вырос на треть за год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число бронирований посуточного жилья в арктических регионах России в 2025 году увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса «Авито путешествия». Представитель компании отметил: «Количество бронирований посуточного жилья в Арктике год к году увеличилось на 30%. Самым популярным арктическим регионом России зимы стал Красноярский край – на него приходилось каждое третье (32%) бронирование».

В пятерку самых востребованных арктических направлений среди туристов также вошли Мурманская область, Республика Карелия, Республика Коми и Архангельская область. Особенно заметный рост спроса зафиксирован в Мурманской области, где бронирований стало на 10% больше, чем годом ранее. Кроме того, вырос интерес к поездкам в Ненецкий автономный округ, Красноярский край и Архангельскую область.

Лидерами по числу туристов в Арктику стали жители Петербурга и Ленинградской области, на которых приходится 16% всех поездок в эти регионы. Следом идут москвичи и жители Московской области с 9%, туристы из Краснодарского края с 7%, а также жители Вологодской, Кировской и Новосибирской областей.

Туристы из Москвы и Московской области чаще выбирают для путешествий Красноярский край, Мурманскую и Архангельскую области. Жители Петербурга и Ленинградской области предпочитают поездки в Карелию, Мурманскую и Архангельскую области, а из Краснодарского края чаще всего едут в Красноярский край, Мурманскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

