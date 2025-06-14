14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.14 комментариев
Глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США в Маскате
Запланированная на 15 июня встреча представителей Ирана и США по обсуждению ядерной программы отменена по инициативе принимающей стороны.
Новый раунд переговоров между делегациями Ирана и США по ядерному вопросу, который должен был пройти 15 июня в Маскате, отменен, сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выступающий посредником между сторонами.
«Переговоры между Ираном и США, запланированные на это воскресенье в Маскате, не состоятся», – заявил дипломат на своей странице в соцсети X. Причины отмены встречи не уточняются, передает ТАСС.
Переговоры планировались для обсуждения иранской ядерной программы.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что на фоне продолжающейся агрессии Израиля против Ирана переговоры с США не имеют смысла.
Дональд Трамп ответил мрачной шуткой вопрос о будущем соглашения с Ираном.
Между тем СМИ отмечали, что Вашингтон целенаправленно поддерживал версию о вероятных переговорах по иранской ядерной программе, прекрасно зная о подготовке атаки на Иран.