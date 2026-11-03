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Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе
Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.
Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.
В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.
В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.
В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.