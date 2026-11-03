  • Новость часаПутин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
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    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    3 ноября 2026, 17:23 • Новости дня

    Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.

    Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.

    В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.

    3 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Индия запланировала закупить у России 52 комплекса «Панцирь-С1М»

    Hindustan Times: Индия намерена купить российские ЗРПК «Панцирь»

    Tекст: Мария Иванова

    Индия обсуждает с Россией закупку зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», чтобы интегрировать его в свою многоуровневую систему противовоздушной обороны.

    Министерство обороны южноазиатской республики намерено принять на вооружение 52 российских ЗРПК, 13 из которых предполагается закупить в РФ и 39 выпустить на индийских оборонных предприятиях по лицензии, передает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

    Данный комплекс ПВО малой дальности входит в число вооружений, которые Россия ранее предложила Индии для закупок и совместного производства.

    ЗРПК планируется интегрировать в индийскую многоуровневую систему ПВО, в состав которой входят российские зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400 «Триумф».

    Индия в 2018 году подписала соглашение с РФ о покупке пяти дивизионов С-400 на сумму 5,43 млрд долларов. Четыре дивизиона размещены на границах с Пакистаном и Китаем. Поставка пятого ожидается в январе–феврале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Индия отказалась от закупки российских истребителей пятого поколения Су-57Э.

    Летом Нью-Дели инициировал сделку с Парижем по производству на индийской территории 94 передовых истребителей. В марте Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупки военной техники на сумму примерно 25 млрд долларов.

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    3 ноября 2026, 06:25 • Новости дня
    Удар США по иранскому острову Кешм назвали оборонительным

    Журналистка Гриффин: США атаковали остров Кешм в ответ на обстрел самолета

    Tекст: Антон Антонов

    Военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

    Гриффин в X также отметила, что это не является началом новых масштабных атак со стороны Соединенных Штатов.

    «Источники подчеркивают, что это не эскалация», – заявила журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер в X.

    По ее словам, произошедшее является продолжением ударов, которые наносились на протяжении последних шести месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм.

    В воскресенье Иран направил Международной морской организации при ООН документы с доказательствами ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранским портам.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    ВВС Казахстана получили второй тяжелый самолет Airbus A400M из Испании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Летный парк Военно-воздушных сил Казахстана пополнился вторым тяжелым военно-транспортным самолетом Airbus A400M Atlas, который прибыл из Испании, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

    Как указали в ведомстве, в Алма-Ату прибыл второй тяжелый военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, предназначенный для сил воздушной обороны республики, передает РИА «Новости».

    «Еще одним направлением применения военно-транспортной авиации станет обеспечение участия казахстанских военнослужащих в международных миротворческих миссиях. Наличие самолетов данного класса расширяет возможности самостоятельной переброски национального миротворческого контингента», – заявили в Минобороны Казахстана.

    Для обеспечения эксплуатации машин казахстанские экипажи и инженерно-технический персонал прошли подготовку в учебном центре Airbus в испанской Севилье. Первый Airbus A400M Atlas прибыл в страну в декабре 2024 года. Воздушное судно может перевозить военную технику и грузы на большие расстояния, а также садиться на короткие грунтовые полосы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить финансирование приоритетных потребностей Вооруженных сил республики.

    В октябре Токаев назначил бывшего заместителя начальника Службы государственной охраны Айткурмана Омарбекова новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны.

    В сентябре Министерство обороны Казахстана анонсировало реформу вооруженных сил для повышения безопасности военнослужащих.

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    3 ноября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ сообщила об ударе США по иранскому острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм, пишет Wall Street Journal.

    Это стало очередным ударом из серии атак, которые Вашингтон в последние недели «тайно» проводил против Ирана, пишет Wall Street Journal.

    По данным издания, удар совпал с публичными заявлениями Белого дома, в которых подчеркивалась возможность дипломатической договоренности с Тегераном.

    Нападение последовало за заявлениями Вашингтона, в которых тот старался преуменьшить вероятность возобновления войны с Ираном после промежуточных выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на южном иранском острове Кешм были слышны звуки взрывов.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить США атаковать иранские объекты сразу после американских выборов.

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    2 ноября 2026, 19:25 • Новости дня
    Правительство Чехии утвердило концепцию строительства армии до 2040 года

    Denik N: Кабмин Чехии одобрил увеличение армии до 32 тыс. военнослужащих

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Чехии согласовал новую концепцию развития вооруженных сил до 2040 года, которая подразумевает увеличение численности военнослужащих-контрактников до 32 тыс. человек.

    Власти Чехии намерены сформировать полностью контрактную армию и увеличить число резервистов до 15 тыс. граждан. В качестве приоритетов развития заявлены принятие на вооружение современных беспилотников и укрепление системы противовоздушной обороны, передает ТАСС со ссылкой на портал Denik N.

    В документе подчеркивается значительное ухудшение ситуации в сфере европейской безопасности в последние годы. Авторы концепции отмечают переход ответственности за оборону Европы от США к европейским государствам.

    В заседании правительства принял участие президент Чехии Петр Павел. Глава государства раскритиковал предложенный план как нереалистичный и не соответствующий целям обеспечения полной боеспособности вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Чехии Петр Павел разрешил 23 гражданам республики официально присоединиться к украинским вооруженным силам.

    В сентябре премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности направить две механизированные бригады в страны Прибалтики в случае вооруженного конфликта с Россией.

    Чешское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2027 год с ростом расходов на оборону.

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    3 ноября 2026, 06:48 • Новости дня
    ВМС Индии спасли экипаж захваченного пиратами иранского судна

    ВМС Индии освободили 20 членов экипажа иранского судна от пиратов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Индийские военно-морские силы провели операцию по спасению 20 членов экипажа захваченного пиратами иранского судна в Аравийском море, сообщил глава минобороны Индии Раджнатх Сингх.

    Военно-морские силы Индии провели масштабную операцию в Аравийском море, в ходе которой освободили захваченное пиратами иранское рыболовецкое судно Azini и 20 членов его экипажа.

    «Поздравляю ВМС Индии с успешным проведением тщательно скоординированной 48-часовой операции по спасению всех 20 членов экипажа рыболовецкого судна Azini, захваченного пиратами», – цитирует министра ТАСС.

    По словам главы ведомства, операция прошла 2 ноября на расстоянии более 3 тыс. километров от Мумбаи. Он отметил, что оперативное обнаружение и безопасный перехват судна из рук хорошо вооруженных пиратов состоялись при своевременной поддержке военно-воздушных сил страны.

    Министр подчеркнул, что личный состав продемонстрировал готовность Индии защищать человеческие жизни и обеспечивать стабильность в Индийском океане. Индия остается твердо приверженной поддержанию безопасности морских путей в регионе, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сомалийские пираты захватили иранское рыболовецкое судно Azini.

    В прошлом месяце участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии выступили против морского пиратства.

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    2 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД подтвердил готовность России стабилизировать ситуацию в Персидском заливе

    МИД: Россия готова содействовать стабилизации ситуации в Персидском заливе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия подтвердила готовность содействовать устойчивой стабилизации ситуации в Персидском заливе, в том числе на основе предложений из Концепции обеспечения коллективной безопасности, сообщили в МИД.

    В сообщении, опубликованном на сайте МИД, говорится, что Россия и Иран выступают за возобновление политико-дипломатического процесса в регионе. В ведомстве подчеркнули важность содействия стабилизации в этом стратегически важном районе мира, опираясь на предложения обновленной в мае Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни обсудили ситуацию в регионе и пути деэскалации напряженности между США и Ираном.

    В тот же день заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил о возможности открытия новых консульских учреждений в странах Персидского залива.

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    2 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    КСИР ликвидировал террориста и взял в плен нескольких боевиков на юге Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) ликвидировали одного члена террористической ячейки и взяли в плен еще нескольких боевиков в иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает пресс-служба военного округа Кудс сухопутных сил КСИР.

    «Благодаря точным разведывательным данным и своевременным действиям сотрудников… ранее обнаруженная и находившаяся под наблюдением террористическая ячейка попала в засаду перед совершением террористических действий», – приводит заявление КСИР РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    В ходе операции один террорист был убит, еще несколько взяты в плен, ведется розыск других скрывающихся лиц. В провинции Систан и Белуджистан периодически происходят столкновения между силовиками и вооруженными группировками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Корпус стражей исламской революции ликвидировал восемь боевиков террористических группировок в провинции Систан и Белуджистан.

    В том же месяце военнослужащий КСИР стал жертвой террористической атаки с использованием заложенной бомбы.

    Летом иранские вооруженные силы завершили масштабную операцию по ликвидации террористических ячеек.

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    3 ноября 2026, 02:50 • Новости дня
    Взрывы прозвучали на иранском острове Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    На южном иранском острове Кешм слышны звуки взрывов, сообщил телеканал Press TV.

    «Взрывы слышны на южном острове Кешм в Иране», – говорится в сообщении телеканала Press TV.

    Причины взрывов не сообщаются, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце агентство Fars сообщило о нескольких взрывах в поселке Карпан округа Сирик на юге Ирана.

    Агентство IRNA в октябре сообщило о взрыве у иранского острова Кешм в Ормузском проливе.

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    3 ноября 2026, 04:28 • Новости дня
    Нетаньяху призвал оппозицию отказаться от коалиции с арабскими партиями

    Нетаньяху призвал оппозицию к правительству национального единства

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с призывом не создавать коалицию с арабскими партиями и поддержать формирование широкого правительства национального единства.

    Нетаньяху заявил, что израильское общество не желает видеть кабинет министров, зависящий от арабских партий РААМ и Объединенного арабского списка, которые, по его мнению, «поддерживают терроризм и отрицают существование еврейского государства».

    Политик подчеркнул, что его блок с самого начала выборной кампании выступал за создание широкого правительства национального единства, передает РИА «Новости».

    «Явное большинство еврейского населения выбрало «Ликуд» как крупнейшую партию, а меня – в качестве премьер-министра в следующем правительстве. Мы стремимся сформировать широкое правительство с нашими партнерами и с любой партией, которая этого пожелает и не поддерживает терроризм. Я открыт к диалогу по этому вопросу», – заявил Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральная избирательная комиссия Израиля обнародовала окончательные результаты выборов в Кнессет, по которым блок Нетаньяху получил 53 мандата, оппозиция – 48, арабские партии – 19.

    Лидер оппозиционной партии «Вместе» Яир Лапид в пятницу признал сложность формирования нового правительства по итогам голосования.

    В среду политолог Саймон Ципис заявил о риске затяжного политического кризиса в Израиле из-за невозможности устойчивого парламентского большинства.

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    3 ноября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех анонсировал показ новых карабинов и противодроновых патронов в Москве

    Ростех: В Москве покажут новые дальнобойные карабины и патроны против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» продемонстрирует два новых дальнобойных карабина и боеприпасы для борьбы с беспилотниками на международной выставке ORELEXPO в Москве.

    На выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO в московском Гостином Дворе покажут самозарядный карабин МЦ 572 «Высота» калибра 12,7 миллиметра с прицельной дальностью 1800 метров и карабин с ручной перезарядкой МЦ 574 дальностью до 1200 метров, сообщает Ростех.

    Обе винтовки разработаны по схеме barrel-block, при которой ствол и ствольная коробка образуют единый жесткий узел. Такая конструкция снижает колебания оружия во время выстрела, что повышает точность и кучность стрельбы на дистанциях свыше одного километра. Оружие можно настраивать под индивидуальные параметры стрелка, а замена ствола не требует специальных инструментов.

    Кроме того, холдинг впервые представит широкой публике патроны «Многоточие» калибров 5,45 и 7,62 миллиметра с трехэлементной пулей. Эти боеприпасы примерно в два с половиной раза повышают эффективность поражения малоразмерных беспилотников из штатного стрелкового оружия на расстоянии до 300 метров.

    Ранее госкорпорация пообещала показать на выставке в Эр-Рияде новейший снаряд для дистанционного поражения дронов.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал первые партии многопульных патронов «Многоточие».

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    3 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    Российский боец сбил три дрона ВСУ с помощью тепловизора «Совенок»

    Стрелок группировки «Центр» уничтожил три беспилотника ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стрелок группировки «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника самолетного типа в ДНР, обнаружив их с помощью тепловизора «Совенок».

    Стрелок группировки войск «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника самолетного типа при защите военной техники в ДНР. Боец обнаружил цели с помощью тепловизора «Совенок», передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего, прибор позволил выявить два беспилотника Hornet и один аппарат типа «Батон». Одну из целей он обнаружил во время сопровождения колонны техники.

    «При сопровождении колонны обнаружил цель. Сказал водителю остановиться. От выявления до уничтожения около десяти секунд прошло», – рассказал Калугин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил о начале применения российскими военными дронов с кумулятивно-режущей боевой частью.

    Также лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz запланировали испытать на территории спецоперации.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о создании в Горловке мобильных групп для уничтожения дронов ВСУ.

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    2 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты на юге и востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» нанесло удары по международным аэропортам на востоке и юге Саудовской Аравии, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    «За последние 48 часов мы нанесли удары по аэропорту в Даммаме, военному транспорту в аэропорту в Джизане, а также по радару системы раннего предупреждения в Джизане», – приводит РИА «Новости» заявление представителя хуситов, сделанное в эфире телеканала Al Masirah.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил о нанесении ударов по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии в ответ на действия арабской коалиции в Йемене.

    Представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил об ударах баллистическими ракетами движения «Ансар Алла» по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    На прошлой неделе Яхья Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

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    2 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Кения потребовала от Саудовской Аравии отменить ограничения из-за Эболы

    The Star: Кения потребовала от Саудовской Аравии снять ограничения из-за Эболы

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Кении сочли необоснованным запрет Саудовской Аравии на въезд в страну из-за единичных случаев заражения вирусом Эбола и потребовали отменить ограничительные меры.

    Власти Саудовской Аравии 30 октября приостановили выдачу виз лицам, прибывающим из Кении, а также запретили въезд тем, кто находился на кенийской территории в течение последних трех недель. Кенийская сторона сочла эти меры чрезмерными, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Star.

    «Приостановка выдачи виз и запрет на въезд всем, кто находился в Кении в течение последних 21 суток, являются всеобъемлющими карательными мерами, не подкрепленными эпидемиологическими данными», – заявили в посольстве Кении в Эр-Рияде.

    Власти африканской республики отметили, что вспышка лихорадки Эбола находится под контролем. В Кении зарегистрировано лишь девять случаев заражения, включая два летальных исхода. Все они связаны с одним первоначально завезенным случаем инфекции, а новых заболевших не регистрировали с 19 октября.

    Найроби потребовал от Эр-Рияда предоставить Всемирной организации здравоохранения научное обоснование введенных ограничений. Кения также пригрозила поднять этот вопрос на уровне Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 5 тыс. человек. В прошлом месяце жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась лихорадкой Эбола.

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    2 ноября 2026, 21:01 • Новости дня
    ОАЭ направили в сектор Газа корабль с гуманитарной помощью

    WAM: ОАЭ отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи в Газу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объединенные Арабские Эмираты отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи для сектора Газа, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

    Судно «Ахмед бин Рашид» направилось в египетский порт Эль-Ариш. Груз предназначен для поддержки палестинцев в анклаве, передает РИА «Новости» со ссылкой на WAM.

    На борту корабля также находятся четыре ассенизаторские машины и четыре мусоровоза, необходимые для восстановления коммунальных услуг в секторе Газа.

    Отмечается, что это 14-е судно, отправленное из ОАЭ с начала обострения конфликта в секторе Газа. В общей сложности Эмираты доставили в палестинский анклав более 135 тыс. тонн гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ОАЭ доставили почти тысячу тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

    В прошлом году военно-транспортные самолеты ОАЭ доставили гуманитарную помощь в труднодоступные районы анклава.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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