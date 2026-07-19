  • Новость часаЭксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад распространяет фейки о Газпроме
    Макрон поручил авианосцу «Шарль де Голль» оценивать ситуацию на Украине
    Экстрадицию братьев Тейт признали испытанием отношений США и Британии
    Польша допустила помощь Украине самолетами-заправщиками
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    Bloomberg: Зеленский выбрал Корецкого премьером, чтобы пережить зиму
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании
    Матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    23 комментария
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    14 комментариев
    19 июля 2026, 15:25 • Новости дня

    ОАЭ отправили почти тысячу тонн гуманитарной помощи в Газу

    Tекст: Денис Тельманов

    Объединенные Арабские Эмираты за прошедшую неделю доставили почти тысячу тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа, включая медикаменты и материалы для убежищ.

    Объединенные Арабские Эмираты направили пять конвоев с гуманитарными грузами общим весом 980 тонн в сектор Газа в течение недели, передает эмиратское информационное агентство WAM.

    «На этой неделе в сектор Газа въехали пять конвоев, состоящих из 62 грузовиков с 980 тоннами гуманитарной помощи из ОАЭ», – говорится в сообщении агентства.

    В состав доставленных грузов вошли продовольствие, материалы для строительства временных убежищ, а также медикаменты и необходимое медицинское оборудование.

    Отправка помощи осуществлялась из логистического центра ОАЭ, расположенного в египетском порту эль-Ариш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты переправили в сектор Газа первую партию гуманитарной помощи через морской коридор.

    Военно-транспортные самолеты Египта сбросили с воздуха десятки тонн продовольствия для жителей палестинского анклава.

    Израильские военные перехватили в международных водах суда с гуманитарным грузом для региона.

    19 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли серию результативных ударов по ключевым предприятиям украинского ВПК, включая заводы по производству ракетных систем и склады дронов, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    «Мощнейший удар по Киеву. Разбор прилетов. «Радионикс» и «Артем». Мозг и станок украинского ракетостроения. Здесь делают системы управления для «Фламинго» – той самой, которой Зеленский обещал «испепелить Москву»», – написал Коц в Max.

    Военкор уточнил, что на пораженных объектах производили компоненты для ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и суррогата С-300. Также удары пришлись по заводу «Меридиан», который с 2015 года имеет статус стратегического. По его словам, под видом приборостроения там собирали корпуса и системы наведения для ракет.

    «Здесь – начинка для «Нептун-МД», FP-7, FP-9, для суррогата С-300 под названием «Клон». По «Артему» мы били в 2022-м, 2024-м, 2025-м. Били по цехам ракет «воздух – воздух», по линии «Ольхи». В начале июля 2026-го – накрыли «Радионикс». Казалось – всё, до побачення, «Фламинго». Оказалось – не всё. Значит, бьем снова. Накопительный эффект. Как в боксе – по печени, по печени, по печени. Пока не сложится», – отметил он.

    Кроме того, поражены мощности компании «Оаклайн», выпускающей дальнобойные дроны Deep Strike. Пострадал и логистический хаб «Новой почты», через который шли комплектующие из Европы. В Тарасовке уничтожен склад, где под прикрытием недвижимости собирали агрегаты для беспилотников.

    Военкор добавил, что восьмые сутки подряд наносятся удары по портовой инфраструктуре южных регионов, включая Одессу и Южный, где уничтожаются резервуары с топливом. Это создает серьезные проблемы со снабжением украинских войск на южном направлении.

    «Кто-то в Киеве до сих пор думает, что «Фламинго» и Deep Strike – это про безнаказанность. Что можно кидать по нашим городам, а свои цеха останутся под стеклянным колпаком. Это не так», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили оборонные заводы «Радионикс» и «Меридиан» в Киеве.

    В портах Одесской области военные уничтожили резервуары с топливом для украинской армии.

    В начале месяца армия России нанесла значительный ущерб производителям ракет «Нептун-МД» и «Фламинго».

    Фото последствий российских ударов по военным объектам на Украине опубликованы в канале газеты ВЗГЛЯД в Маx здесь и здесь.

    Комментарии (25)
    18 июля 2026, 18:53 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья

    Эксперт Дандыкин рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья

    Военный эксперт рассказал о новой фазе блокады Россией украинского побережья
    @ соцсети

    Tекст: Андрей Резчиков

    То, что мы делаем сегодня, – это уже не разовая «ответка», а системные удары, которые идут независимо от того, что будет предпринимать Киев. Блокада портов лишает врага ресурсов, и фронт медленно, но верно сдвигается, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу Россия продолжила наносить массированные удары по портовой инфраструктуре Украины и задействованным в перевозке военных грузов судам.

    «Россия перешла к принципиально новой фазе блокады украинского побережья. Раньше удары наносились в основном по портовой инфраструктуре – терминалам, причалам, хранилищам. Теперь под прицелом оказались непосредственно суда, вовлеченные в военный импорт, и это оправданно. Любой транспорт, заходящий в Одессу или Черноморск, фактически становится законной военной целью», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    При этом российские удары носят комбинированный характер, подчеркивает эксперт: «Мы продолжаем крушить береговые терминалы, но одновременно топим контейнеровозы и сухогрузы. То, что мы делаем сегодня, – это уже не разовая «ответка», а системные удары, которые идут независимо от того, что будет предпринимать Киев. И удары будут только сокрушительнее».

    Надо также учитывать и роль Турции. «Это страна НАТО, которая претендует на лидерство в Черноморском регионе. Проливы для военных судов закрыты, но гражданские-то идут, и не секрет, что именно с них запускают беспилотники и безэкипажные катера для ударов по нашим базам в Новороссийске и по кораблям. Поэтому удары по сухогрузам – прямое противодействие этой угрозе. Несколько катеров в неделю черноморцы и так топят, но теперь воздействие на логистику станет еще более ощутимым, особенно на южных направлениях», – полагает спикер.

    Параллельно российская армия целенаправленно «обезвоживает» всю топливную систему противника. «Удары по складам ГСМ и автозаправкам в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской областях – это зачистка полосы оперативной глубины, где формируется логистика для фронта. Результат уже есть: число работающих АЗС на Украине сокращается, начинается топливный дефицит. Наносим удары мы избирательно, стараясь избегать жертв среди мирного населения – в отличие от Украины, которая бьет по Wildberries и школьным автобусам», – подчеркивает спикер.

    Эффективность российских налетов тоже кратно возросла, в том числе из-за истощения украинской ПВО. «Даже в Киеве средств противовоздушной обороны стало заметно меньше, и наши дроны, включая новые модификации «Гераней», все чаще пробивают защиту. Все это – ответ на теракты против Новороссии, Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Крыма», – отметил Дандыкин.

    Уничтожение пусковой установки и транспортно-заряжающей машины берегового комплекса «Нептун-2» в районе Рыбаковки – удар своевременный, «особенно с учетом постоянных попыток ВСУ атаковать Крымский мост и объекты флота».

    «Это новая украинская разработка – наследница советской ракеты, но с увеличенным радиусом поражения. Убрали установку – и охота продолжится теперь уже по местам производства», – добавил собеседник.

    Сами по себе оставшиеся у Украины «Нептуны» ничего не решают. Куда важнее уничтожение береговой логистики, где готовят и собирают безэкипажные катера, в том числе, вероятно, и подводные. «Думаю, мы скоро увидим не только массированные налеты «Гераней», но и применение «Ланцетов» против морских целей силами расчетов Черноморского флота. Не исключаю, что в ход пойдут и наши собственные безэкипажные катера», – прогнозирует эксперт.

    Между подрывом морского снабжения и тактическими успехами России на суше – прямая связь, подчеркивает Дандыкин. «Когда логистический поток превращается в ручеек, сидеть в подвале без снарядов, горючего и еды – удовольствие сомнительное. Падает мотивация, тает моральный дух. Мы видим это по продолжающимся зачисткам в Константиновке и на других направлениях. Главное указание Верховного главнокомандующего – беречь людей. Поэтому мы не гонимся за скоростью, но планомерно продвигаемся. Села освобождаются – взять то же Доброполье, куда уже вышли наши подразделения. Завязались бои за Славянск и Краматорск, и наша артиллерия и дроны уже достают до этих городов. Это звенья одной цепи: удары по портам лишают врага ресурсов, и фронт медленно, но верно сдвигается», – отметил эксперт.

    Своими действиями Украина сама вынудила Россию перейти к тотальной блокаде, добавляет собеседник. «Они первыми начали бить по гражданской инфраструктуре вроде Wildberries, а теперь получают по-настоящему чувствительные удары по своей военной логистике. Это уже напоминает агонию позднего Рейха, когда гитлеровцы пускались во все тяжкие от бессилия. Мы же делаем то, что давно следовало делать. Возможно, этим нужно было заниматься раньше. Но сейчас, когда судовладельцы боятся заходить в украинские порты, страховые взлетают, а бюджет недополучает миллиарды, эта битва на истощение приносит реальные плоды на земле», – подытожил Дандыкин.

    В ночь на субботу и в течение всего дня Россия наносила массированные удары по портовой инфраструктуре Украины и задействованным в перевозке военных грузов гражданским судам. Согласно официальным сводкам Минобороны, атаки велись с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников.

    В порту «Южный» Одесской области был поражен сухогруз, еще два – на рейде порта «Одесса». В самой Одессе были уничтожены крупные объекты инфраструктуры, использовавшиеся для перевалки горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также резервуары с топливом, предназначенным для снабжения украинских войск.

    В ночной фазе этой операции российские войска наносили удары по целям в Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии. Среди целей были также порты Черноморска, где БПЛА атаковали два контейнеровоза – один в море, другой на разгрузке. Поражены портовые склады и технологические комплексы, предназначенные для хранения и разгрузки прибывающих военных грузов.

    В районе населенного пункта Короп Черниговской области беспилотники «Герань-3 Сикер» уничтожили склад ГСМ, который использовался для заправки военной техники ВСУ. В районе Рыбаковки была уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2». В Синельниковском районе Днепропетровской области российские бойцы поразили очередную АЗС.

    Комментарии (18)
    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 18:33 • Новости дня
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовики завладели личными данными и контактами бывшего главы украинского военного ведомства Михаила Федорова, обнаружив использование им российских цифровых сервисов.

    Российские правоохранители извлекли информацию из мобильного устройства Михаила Федорова. В руках специалистов оказались адреса электронной почты и телефонные номера бывшего руководителя украинского оборонного ведомства, передает ТАСС.

    Силовики заявили, что после его отставки это перестало представлять интерес и решили их обнародовать.

    «Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером <…>, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его «Румынский кот»?» – рассказал собеседник агентства.

    Анализ полученного массива данных показал весьма интересные детали. Выяснилось, что бывший главнокомандующий заводил аккаунты на российских IT-платформах. Кроме того, он регулярно пользовался различными цифровыми услугами отечественных компаний.

    Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Жители Киева, Одессы и Житомира вышли на массовые митинги против увольнения чиновника.

    В европейских странах возникли серьезные опасения из-за судьбы совместных оружейных соглашений с Киевом.

    Комментарии (11)
    18 июля 2026, 19:19 • Новости дня
    Герасимов назвал главную задачу группировки войск «Запад»

    Герасимов: Задачей группировки «Запад» является совместное освобождение ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Главная задача группировки «Запад» заключается в совместном с группировками «Южная» и «Центр» освобождении территории ДНР, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что российские военные продолжают успешное наступление в зоне специальной военной операции, освобождая территории Донецкой Народной Республики и оттесняя противника на различных направлениях, следует из сообщения в Max Минобороны.

    «Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», – освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой народной республики», – заявил Герасимов.

    Он отметил, что наступление Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях, а российские военные продолжают освобождение Донбасса и Новороссии.

    Передовые подразделения армии находятся менее чем в 5 км от восточных окраин Краматорска, нанося огневое поражение украинским формированиям. На купянском направлении штурмовые подразделения продвигаются к Шевченково, отразив попытки противника прорваться в западную часть Купянска.

    Южнее Боровой продолжается ликвидация сил ВСУ, ведутся уличные бои в Подлимане. На добропольском направлении войска развивают наступление севернее Красноармейска, ведя бои в Доброполье и Анновке.

    В ходе визита Герасимов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим на командном пункте группировки.

    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке.

    Ранее Герасимов заявил о завершении освобождения ВС России Красного Лимана.

    Также Герасимов заявил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.

    Комментарии (8)
    18 июля 2026, 17:19 • Новости дня
    ЕС начал депортацию украинских призывников

    Страны ЕС начали депортацию украинских мужчин призывного возраста

    ЕС начал депортацию украинских призывников
    @ Str/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза приступили к выдворению граждан Украины, подлежащих мобилизации, еще в конце прошлого года, сообщили в силовых структурах России.

    Началась принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза. Причем эта процедура стартовала еще в прошлом году, Информацию об этом РИА «Новости» подтвердил представитель российских силовых структур.

    «Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, в составе упомянутого подразделения действуют целые взводы, сформированные из выдворенных из Европы граждан. Отмечается, что многие из депортированных проживали на территории ЕС более 10 лет.

    До этого в субботу глава МВД Германии назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину. Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища новым переселенцам без справки о выполнении воинского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, На самой Украине из-за нехватки людей продолжается очередная волна насильственной мобилизации.

    Комментарии (21)
    18 июля 2026, 16:35 • Новости дня
    Ким назвала суммы выплат семьям погибших сотрудников Wildberries

    Ким: Семьи погибших сотрудников Wildberries получат по 2 млн рублей компенсации

    Ким назвала суммы выплат семьям погибших сотрудников Wildberries
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Родственникам погибших при атаках ВСУ на логистические центры маркетплейса Wildberries выплатят по 2 млн рублей, а пострадавшим в тяжелом состоянии – по 1 млн рублей, заявило руководство компании.

    Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким объявила о мерах поддержки пострадавших при атаках на склады в Электростали и Котовске.

    «Как я говорила, компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске. Семьи погибших получат от компании 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии – 1 миллион рублей», – заявила Ким в своем Телеграм-канале.

    Руководитель компании выразила глубочайшие соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Она также отметила, что маркетплейс прорабатывает объемы выплат продавцам за утраченный товар, несмотря на отсутствие прямой обязанности компенсировать эти потери. Детальная информация о мерах финансовой поддержки будет опубликована на портале для продавцов.

    Утром 18 июля стало известно об атаке на логистические комплексы Wildberries в Московской и Тамбовской областях, в результате которых есть погибшие и пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. После налета дронов в тамбовские больницы попали 22 пострадавших сотрудника.

    После этого глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за эти удары

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 19:37 • Новости дня
    На Украине трудовых мигрантов из Азии начали массово отправлять на фронт

    Украинские ТЦК начали задерживать мигрантов из Азии для отправки на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Миграционная служба Украины устроила масштабную облаву на приехавших на заработки иностранцев из Азии, чтобы принудительно мобилизовать мужчин для участия в боевых действиях, сообщили в российских силовых структурах.

    Сотрудники миграционной службы массово задерживают выходцев из азиатских стран. После проверок женщин обычно депортируют на родину, а мужчин отправляют в ряды Вооруженных сил Украины на «тыловые должности» с дальнейшим переводом в штурмовики, передает РИА «Новости».

    Ранее страны Евросоюза приступили к выдворению подлежащих мобилизации граждан Украины.

    Депортированных из США украинских мужчин по возвращении на родину сразу передают на фронт.

    В Закарпатье сотрудники военкоматов забирают на службу местных жителей с действующей отсрочкой от призыва.

    Комментарии (8)
    18 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    Матч за Суперкубок России закончился массовой дракой футболистов

    Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили массовую потасовку на Суперкубке России

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный конфликт на поле вспыхнул из-за оскорбительного жеста нападающего петербуржцев Александра Соболева в адрес трибун после реализованного пенальти.

    Инцидент произошел в компенсированное время матча, проходящего в субботу в Нижнем Новгороде при счете 1:1, передает РИА «Новости». На восьмой добавленной минуте форвард сине-бело-голубых сравнял счет с пенальти.

    После забитого мяча игрок позволил себе оскорбительный жест в сторону трибун с фанатами «красно-белых». Это вызвало резкое возмущение Романа Зобнина и Кристофера Ву. Вскоре к разбирательствам присоединились остальные спортсмены.

    Арбитрам потребовалось несколько минут для восстановления порядка на поле. Петербургский клуб участвует в турнире в статусе чемпиона России сезона 2025/26, а московский коллектив завоевал право выступления благодаря победе в Кубке страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.

    В апреле футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили потасовку после серии пенальти в Кубке России.

    Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский клуб из московской команды в августе 2024 года.


    Комментарии (8)
    19 июля 2026, 02:07 • Новости дня
    Матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом

    Англия выиграла бронзу ЧМ-2026 по футболу

    Матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом
    @ Hu Xingyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В матче за третье место на мировом первенстве английские футболисты оказались сильнее французской команды.

    Сборная Англии одержала историческую победу над командой Франции, завоевав бронзовые медали чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

    Игра, прошедшая в Майами, завершилась со счетом 6:4. Главным героем в составе англичан стал Букайо Сака, оформивший хет-трик. Также отличились Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем.

    За французскую команду забили Килиан Мбаппе, Брадли Барколя и Усман Дембеле.

    Мбаппе продемонстрировал выдающийся результат, доведя счет своих голов на чемпионатах мира до 22 и обойдя Лионеля Месси. Француз в настоящее время лидирует в гонке бомбардиров турнира с десятью забитыми мячами.

    Майкл Олисе установил новый рекорд, отдав пятый и шестой ассисты на одном турнире, превзойдя достижение бразильца Пеле.

    Для сборной Англии эта бронза стала первой в истории, в то время как французы ранее дважды выигрывали чемпионат и брали медали других достоинств.

    Победитель турнира, проходящего в США, Канаде и Мексике, определится 19 июля в матче между Испанией и Аргентиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале. Армия аргентинских фанатов заполонила Нью-Йорк перед финалом чемпионата мира. ФИФА впервые представила чемпионские перстни.

    Комментарии (20)
    18 июля 2026, 15:56 • Новости дня
    Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска

    Зеленский поблагодарил ВСУ за удары по складам в Подмосковье и Котовске

    Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал причастность к ночным атакам беспилотников на логистические центры в Тамбовской и Московской областях, унесшим жизни восьми человек, и поблагодарил ВСУ за удары по складам в России.

    Зеленский выразил благодарность военным подразделениям за удары по объектам Wildberries в России, передает Ura.ru. Свои комментарии он опубликовал в соцсетях.

    «Спасибо воинам СБС, ССО, ВСУ, СБУ и ГУР – каждому подразделению Сил обороны Украины за меткое и слаженное выполнение задач», – написал Зеленский. Он подчеркнул, что целями стали два крупных логистических объекта, расположенных глубоко на российской территории.

    Логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате удара в Котовске погибли семь человек, еще 25 получили ранения, из которых 23 потребовалась госпитализация.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели одного человека в Электростали.

    Министерство здравоохранения оценило состояние восьми раненых в Тамбовской области как тяжелое.

    Комментарии (4)
    19 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов на иорданской территории за последние пять дней, что привело к двум погибшим, раненым и повреждениям дорогой военной техники вроде вертолетов Black Hawk, пишет NYT.

    Вооруженные силы Ирана активизировали действия против американских объектов на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Азраке привел к гибели двоих солдат, еще один военнослужащий пропал без вести. Четверо американцев получили ранения, пишет New York Times (NYT).

    Предыдущие нападения затронули жилой комплекс базы имени короля Фейсала и стоянку вертолетов Blackhawk.

    Американские официальные лица заявили газете, что вторая атака Ирана пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредили значительное их количество, сказано в статье.

    «Шквал атак и причиняемые ими противнику потери свидетельствуют о том, что иранские силы не только по-прежнему обладают достаточными запасами ракет, но и стали более искусно обходить системы ПВО США», – заявили американские чиновники в беседе с изданием.

    Иордания стала ключевым центром базирования авиации Пентагона после вывода части контингента из других стран региона. На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе нанести масштабные ответные удары по иранской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Меладзе полностью отказался от концертов в России
    Меладзе полностью отказался от концертов в России

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России Валерий Меладзе сосредоточился на зарубежных гастролях, установив ценник за одно частное выступление на уровне 130 тыс. евро.

    Меладзе решил полностью исключить российские площадки из своего графика, включая корпоративные мероприятия, передает Ura.ru  со ссылкой на Mash.

    Подобный шаг связан с чередой скандалов, среди которых проверки на предмет финансирования ВСУ и запрет концерта в Киргизии.

    В настоящее время певец ориентируется на иностранную и русскоязычную публику за рубежом, отдавая предпочтение заказам в Дубае. Стоимость его участия в одном закрытом мероприятии достигает 130 тыс. евро. Свободное от гастролей время артист предпочитает проводить в Испании.

    На текущее лето запланированы три европейских концерта. Они состоятся 18 июля в черногорской Будве, 3 августа во французской Ницце и 25 августа в латвийской Юрмале. Ожидается, что эти выступления принесут артисту более 41 млн рублей.

    В апреле глава ФПБК Виталий Бородин выступил с инициативой проверить певца на иностранное финансирование.

    Осенью прошлого года руководитель Совета отцов России Андрей Згонников призвал признать Меладзе иноагентом.


    Комментарии (15)
    19 июля 2026, 11:18 • Новости дня
    Названы три задачи авианосца «Шарль де Голль» в Средиземном море

    Макрон поручил авианосцу «Шарль де Голль» оценивать ситуацию на Украине

    Названы три задачи авианосца «Шарль де Голль» в Средиземном море
    @ CHRISTOPHE SIMON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции и его авианосная группа, которые недавно прибыли к французским берегам после пятимесячного развертывания в восточном Средиземноморье, были привлечены к миссии по оценке ситуации на Украине и в Ливане, заявил командующий группой адмирал Тибо Одо де Поссес.

    Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» и сопровождающая его ударная группа недавно завершили развертывание в районе Ормузского пролива, передает ТАСС. Корабли привлекли к выполнении миссии по контролю обстановки в кризисных регионах, сообщил командующий группировкой адмирал Тибо Одо де Поссес.

    «Когда в начале марта мы прибыли в восточную часть Средиземного моря, президент республики Эмманюэль Макрон определил три приоритета. Первый заключался в обеспечении безопасности французских объектов, наших граждан и военнослужащих, развернутых в регионе», – заявил французский военачальник.

    По словам адмирала, вторым поручением главы государства стала защита Кипра как союзника Парижа и члена Евросоюза. Третьей задачей было продолжение оценки ситуации на Украине и в Ливане на фоне действий Израиля. При этом военный не стал уточнять конкретную роль кораблей при мониторинге украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, флагман французского флота авианосец «Шарль де Голль» завершил свою длительную ближневосточную миссию. В порту Тулона корабль пройдет плановое техническое обслуживание. Весной президент Франции Эммануэль Макрон перебросил этот авианосец в акваторию Средиземного моря.

    Комментарии (8)
    18 июля 2026, 17:53 • Новости дня
    Карасин пообещал жесткий ответ на атаки ВСУ по мирным объектам

    Карасин пообещал жесткий ответ Москвы на атаки ВСУ по складам Wildberries

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция Москвы на целенаправленные атаки украинских беспилотников по российской гражданской инфраструктуре и логистическим центрам будет максимально суровой и незамедлительной, заявили в Совете Федерации.

    Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал последние действия украинских военных в своем Telegram-канале. «Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким», – подчеркнул сенатор.

    Парламентарий заявил, что «свинство киевской власти продолжает шириться». По его словам, теперь целью дронов становятся не только жилые дома, школы и исторические памятники, но и логистические центры компании Wildberries.

    Сенатор назвал подобные атаки по социально значимым объектам проявлением современного нацизма. Оценивая происходящее, Карасин охарактеризовал действия киевских властей как позор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. Позже пожарные ликвидировали сильное возгорание на складе маркетплейса в Тамбовской области. А руководство компании Wildberries пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по 2 млн рублей.

    Комментарии (14)
    19 июля 2026, 01:28 • Новости дня
    МИД заявил о пособничестве Японии убийству мирных граждан России

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва оценивает взаимодействие японских и украинских разработчиков беспилотных аппаратов как откровенно недружественный шаг, способствующий атакам на мирное население, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

    Российские дипломаты внимательно следит за контактами Токио и Киева в военной сфере, особенно в области сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников, заявил он ТАСС.

    «Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», – сказал Руденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская Terra Drone заявила о приобретении двух производителей БПЛА с Украины. Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА. Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны.

    Комментарии (3)
    Главное
    Локализован пожар на складах Wildberries в Электростали
    Российские войска освободили днепропетровское Вольное
    Физика из института Роскосмоса арестовали по делу о госизмене
    МИД заявил о пособничестве Японии убийству мирных граждан России
    CNN узнал о сделке США и Саудовской Аравии по обогащению урана
    Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире
    Российские школьники взяли четыре золота на олимпиаде по математике в Шанхае

    Запад распространяет фейки о Газпроме

    Акции Газпрома на этой неделе поставили антирекорд. Они упали до минимального за 20 лет уровня. Даже в 2008 году, когда случился мировой финансовый кризис, такого обвала не было. И он не соответствует прибылям, которые генерирует компания. Что же случилось и кто виноват в таком антирекорде? Одной из причин эксперты называют фейковые новости западных СМИ. Подробности

    Перейти в раздел

    Мадьяр нашел предлог поторговаться с Россией за АЭС «Пакш-2»

    Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил о возможном пересмотре условий сотрудничества с Росатомом по АЭС «Пакш-2». Москва готова к диалогу, но эксперты предупреждают: смена подрядчика обернется для Будапешта многомиллиардными потерями и новыми сроками. Так что же стоит за инициативой нового венгерского главы правительства – реальный аудит или политический торг под давлением Брюсселя? Подробности

    Перейти в раздел

    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

    Перейти в раздел

    Подготовку к нападению на Сербию возглавит немец

    Евросоюз назначил нового спецпредставителя в Косово: начиная с сентября им станет Дирк Шубель. Прежде его обязанностями было укреплять и развивать «Восточное партнерство» НАТО. Теперь – инкорпорировать в НАТО все Балканы. Скорее всего, ценой войны. Если не мировой, то хотя бы с Сербией. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран приготовил главный удар по США

      На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    • Протесты против Зеленского: главное

      На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

    • Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

      Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации