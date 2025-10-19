Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
Золотой запас России вырос до 282 млрд долларов
Стабильный рост цен на золото за последние два года позволил России увеличить стоимость своих золотых резервов более чем в два раза – до 282,1 млрд долларов, следует из анализа данных ЦБ.
Рост стоимости золотого запаса России произошел благодаря динамике мировых цен на золото, передает РИА «Новости». На 1 октября 2023 года в хранилищах Банка России находилось золота на сумму 140,5 млрд долларов, а на 1 октября 2025 года эта сумма выросла до 282,1 млрд долларов.
Причиной такого роста стало ралли на рынке золота – за этот период цены на драгметалл увеличились более чем в два раза, с 1,8 тыс. до 4,3 тыс. долларов за тройскую унцию. В физическом выражении запасы уменьшились на 0,2 млн тройских унций, что эквивалентно примерно 6,2 тонны: на 1 сентября в резервах находилось 74,8 млн тройских унций или 2326,5 тонны.
Доля золота в резервах России на начало октября составила 39,5%. Валютная часть резервов за этот же период выросла лишь на 0,6%, достигнув 431,1 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость золота поднялась выше 4360 долларов за тройскую унцию. Золото на бирже установило новый исторический рекорд. Серебро дорожает быстрее золота.