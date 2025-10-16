Почему серебро дорожает быстрее золота

Tекст: Ольга Самофалова

Серебро растет в этом году еще сильнее, чем золото. К середине октября унция подорожала до более чем 52 доллара, или почти на 80% с начала года, против роста в 55% у золота.

«В этом году с начала года цена растет уже более чем на 80% – это сопоставимо с 2010 годом, когда рост цены составил 83,3%. Исторически существенный рост цен более чем на 40% возникал в 2009-2010 и 2020 годах», – говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

Ряд причин такого удорожания серебра – такие же, как у золота. Это геополитическая и бюджетная напряженность в США, Франции, Японии и других крупных экономиках, инфляция и девальвация валют. Инвесторы страхуются против доллара, евро и иены, покупая золото и серебро.

«Вместе с тем есть своего рода уникальные причины. Это дефицит серебра на рынке, который, согласно прогнозу, в текущем году может составить порядка 800 млн унций», – говорит Дудченко.

«Серебро выросло больше золота в этом году, потому что оно было недооценено. Фокус внимания инвесторов долгие годы был сосредоточен на золоте, и оно ставило исторические рекорды, а серебро – нет. И только в этом году в серебро пришли крупные инвесторы, которые инвестируют в первую очередь в серебряные слитки. Рынок серебра по стоимости в 10 раз меньше рынка золота, и когда в него приходят значительные инвестиционные потоки, как случилось в этом году, эффект сильнее, чем в золоте. Поэтому эффект догоняющего и обгоняющего серебра случился именно в этом году», – рассуждает Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотая плата».

Золото и серебро часто движутся в одном направлении (но не всегда), однако металлы имеют существенные отличия. «Золото – это элитная недвижимость, главная задача которой – хранить ценности. Его покупают центральные банки и крупные инвесторы как неприкосновенный запас на черный день в резервы и люди, чтобы сохранить свои сбережения от инфляции. Тогда как серебро – это больше промышленный металл, рабочая лошадка. Серебро есть в любом смартфоне, компьютере, телевизоре. Очень большой спрос на серебро генерирует зеленая экономика, например, солнечные панели, и медицина», – объясняет Вязовский.

«Наиболее существенный спрос на серебро наблюдается со стороны промышленности. В 2025 году прогноз по спросу промышленности составляет 677,4 млн унций. Это порядка 60% от общего спроса. Вместе с тем цены на эти металлы (золото и серебро) исторически взаимосвязаны. Аналитики часто пользуются отношением цен золото/серебро. Среднее значение этого коэффициента за последние несколько лет составляло порядка 77», – говорит Дудченко. Если это соотношение нарушается, то это повод для инвесторов обратить пристальное внимание на серебро.

Крупнейшими покупателями серебра (как и золота) являются Индия и Китай. Здесь мощная промышленная база, большая численность населения плюс серебряные украшения принято передавать по наследству как семейный капитал.

Вязовский считает, что поезд для инвестирования в серебро еще не ушел. Однако серебряные украшения, как и любые другие украшения, способом инвестиций не являются.

«Любые украшения – это индивидуальный продукт ювелира, где наценка к цене металла доходит до 100-200 процентов. То есть, чтобы покупателю выйти в ноль, нужно, чтобы металл подорожал на эти 100-200 процентов, а темпы роста даже в этом году меньше. Кроме того, украшения у вас купят по цене лома минус 30% к биржевой цене.

Инвестировать надо в стандартизированный массовый продукт с маленьким спредом с маленькой наценкой, который торгуется централизованно, есть график цен, который можно анализировать. Это биржевые рынки и рынок физического металла», – говорит Вязовский.

На бирже есть фьючерсы на серебро, в банках – обезличенные металлические счета (ОМС), которые не попадают под систему страхования вкладов. Инвестировать можно через ETF-фонды – это биржевые паевые фонды, которые покупают серебряные слитки себе в резервы, выпускают под них паи, которые и продают инвесторам. Наконец, есть физический рынок металла – это серебряные монеты и слитки.

В отличие от золота, серебро выглядит доступнее. Сейчас золотая трехграммовая монета Георгия Победоносца стоит 50 тыс. рублей, а серебряная монета (31 грамм) – 5 тыс. рублей.

«Я всегда сторонник физического металла, так как не люблю риск контрагентов. В монетах металл интереснее, потому что нет НДС. Так как серебро темнеет, то лучше его держать в капсулах без доступа воздуха. Некоторые клиенты покупают вакуумные упаковщики и запаивают монеты в пленку, чтобы не было окисления»,

– говорит Вязовский.

Однако он предупреждает, что если рынок драгоценных металлов начнет падать, то серебро будет падать сильнее, чем золото. По прогнозу эксперта, в начале 2026 года серебро может вырасти до 60-65 долларов за унцию. Однако в быстрый рост металла до 100 долларов за унцию он верит, ожидает откатов.