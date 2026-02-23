23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
МИД: Россия решительно призывает США освободить Мадуро
Россия решительно призывает США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, выступает за уважение суверенитета страны, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН.
По словам Любинского, Россия неизменно выступает за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий, передает РИА «Новости».
В то же время Россия поддерживает легитимные власти Венесуэлы в защите суверенитета, заявил Любинский.
Он также отметил, что Венесуэле должны гарантировано предоставить право самостоятельно определять свою судьбу.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия США по захвату Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США.