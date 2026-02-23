Путин в Кремле поздравил военных с Днем защитника Отечества

Tекст: Валерия Городецкая

В своей речи глава государства отметил, что этот праздник в последние годы отмечается с особой гордостью и благодарностью, передает РИА «Новости».

«Поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества. С праздником, который в последние годы мы отмечаем с особым чувством гордости и благодарности. Чествуем всех, кто с риском для жизни, отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции, стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет», – подчеркнул Путин.

По словам президента, в этот день чествуют всех, кто проявляет отвагу и мужество, защищая страну, а также тех, кто обеспечивает стратегическое равновесие России. Путин отдельно поблагодарил военных, которые несут службу в зоне спецоперации на Украине, и подчеркнул их вклад в защиту национальных интересов государства.

Кроме того, глава государства попросил участников церемонии передать слова поддержки родным и близким военных. Он отметил, что семья и близкие играют важную роль, переживая и поддерживая своих героических родственников, находящихся на службе.

Ранее Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России. Он заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.