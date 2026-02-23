Орбан объяснил Коште пересмотр позиции по кредиту ЕС Киеву

Tекст: Вера Басилая

Орбан объяснил пересмотр своей позиции по вопросу предоставления Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро «недавними событиями», передает РИА «Новости».

В письме председателю Евросовета Антониу Коште он отметил, что ранее Венгрия не блокировала решение по кредиту исходя из договоренности, что это не скажется на финансовых обязательствах страны. Однако ситуация изменилась, и, по словам Орбана, новые обстоятельства вынудили его изменить подход.

В середине недели Венгрия приостановила поставки дизеля на Украину, а затем заблокировала кредит Евросоюза до восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, этот шаг стал ответом на действия Киева, который, по его мнению, умышленно препятствует транзиту нефти в Венгрию, чтобы вызвать в стране энергетический кризис и оказать влияние на предстоящие выборы.

В декабре 2025 года Евросоюз утвердил совместный кредит на 90 млрд евро для покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. Из них 60 млрд евро предназначены для военной помощи, преимущественно на покупку вооружений в европейских странах. При этом Бельгии удалось заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей.

Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого кредита. По итогам саммита Орбан заявлял, что ответственность за возврат средств ляжет на будущие поколения европейцев, поскольку, по его мнению, Украина не сможет вернуть эти деньги.

Ранее Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет блокировать военный кредит Украине столько, сколько Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт энергоресурсами.

Венгерская блокировка может осложнить предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

