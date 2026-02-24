Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.0 комментариев
Новобранец за двое суток на СВО уничтожил американский Abrams
Боец морской пехоты, прошедший подготовку на оператора беспилотников, ликвидировал американскую бронемашину Abrams всего через 48 часов после прибытия на передовую, сказал инструктор учебного центра беспилотных систем с позывным «Ангел».
Российский военный выполнил задачу на Красноармейском направлении в составе группировки войск «Центр», пояснил собеседник РИА «Новости».
Оператор ударных дронов прошел курс подготовки и сразу отправился на боевое задание. Через два дня он уничтожил американский танк, первым ударом он подбил машину, вторым – уничтожил.
Собеседник агентства добавил, что операция прошла штатно, а новобранец продемонстрировал высокий результат практически сразу после обучения.
До этого в Сети опубликовали видео поражения танка Abrams дронами «Упырь».
Россия уничтожила почти все танки Abrams, которые были переданы киевскому режиму.