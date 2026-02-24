Tекст: Алексей Дегтярёв

Российский военный выполнил задачу на Красноармейском направлении в составе группировки войск «Центр», пояснил собеседник РИА «Новости».

Оператор ударных дронов прошел курс подготовки и сразу отправился на боевое задание. Через два дня он уничтожил американский танк, первым ударом он подбил машину, вторым – уничтожил.

Собеседник агентства добавил, что операция прошла штатно, а новобранец продемонстрировал высокий результат практически сразу после обучения.

До этого в Сети опубликовали видео поражения танка Abrams дронами «Упырь».

Россия уничтожила почти все танки Abrams, которые были переданы киевскому режиму.