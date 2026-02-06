Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.9 комментариев
Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева
В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, но выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоит те, кто намерен сорвать переговорный процесс.
В пятницу рано утром в Москве неизвестный попытался застрелить в жилом доме на Волоколамском шоссе генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника Главного управления Генштаба ВС России Владимира Алексеева. Высокопоставленный офицер, которого у подъезда жилого дома ждал служебный автомобиль, получил несколько огнестрельных ранений, но выжил, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Алексеев был срочно госпитализирован и находится сейчас в тяжелом состоянии. По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, генерала расстреляли в спину в лифтовом холле, у потерпевшего три пули в груди. Стрелку удалось скрыться. «Расстрел в спину – классика бандеровского «героизма», – указал он.
Следователи и криминалисты ищут нападавшего, который, по данным СМИ, мог зайти в дом под видом курьера. Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы, проводятся следственные действия. Преступника рассчитывали задержать по горячим следам. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) УК РФ.
В Кремле пожелали Алексееву скорейшего выздоровления. «Желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что военачальники и специалисты находятся под угрозой во время боевых действий, но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать их безопасность, потому что это вопрос специальных служб.
В Киеве, как пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского, опровергли причастность к этому покушению, заявив, что нападение якобы организовала некая «третья сторона», стремящаяся к срыву российско-украинских мирных переговоров. Отметим, что накануне Зеленский провел с руководством СБУ совещание, как котором, как писали местные СМИ, одобрил проведение ряда диверсий в России.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака на Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров. На этой неделе в Абу-Даби прошла вторая встреча в трехстороннем формате с участием делегаций России, Украины и США. Стороны называли этот раунд продуктивным, была достигнута договоренность об обмене пленными.
«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса», – сказал Лавров. Министр отметил также «поразительное совпадение» времени покушения с моментами, когда в диалоге намечался прогресс, назвав это попыткой «выбить» из игры ключевых переговорщиков и военных профессионалов.
Алексеева называют одной из самых влиятельных непубличных фигур в российской военной разведке – вся его карьера неразрывно связана с подразделениями специального назначения и российскими военными операциями последних десятилетий. Его характеризуют как жесткого профессионала и человека, пользующегося огромным авторитетом среди офицеров разведки.
После окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Алексеев служил в подразделениях спецназа ГРУ, а в 2011 году был назначен первым замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), где отвечает за наиболее острые и деликатные направления работы.
Алексеев сыграл ключевую роль в планировании и управлении операциями спецназа в Сирии,
за что в 2017 году был награжден званием Героя России. После начала специальной военной операции на Украине он курирует разведывательное обеспечение СВО. Алексеев находится под персональными санкциями США (с 2016 года – по обвинению в кибератаках на выборы), Евросоюза и Британии.
Владимир Алексеев стал четвертым генерал-лейтенантом, на которого совершено покушение. В конце декабря в Москве при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генштаба, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. В апреле прошлого года в результате взрыва заминированного автомобиля в Балашихе погиб Ярослав Москалик, занимавший должность замначальника Главного оперативного управления Генштаба. В декабре 2024 года при взрыве самоката, оставленного у подъезда, погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Ответственность за эти теракты брали на себя украинские спецслужбы. В частности, СБУ.
«У меня нет сомнений в причастности Украины к этому покушению. Совершенно ясно, кому это выгодно. Это уже не первый теракт в Москве, поэтому очевидно, что следы ведут не только в Киев, но и к его западным спонсорам – соучастникам терроризма. Но последнее слово останется за российскими следователями», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. По словам дипломата,
покушение направлено на срыв переговорного процесса:
«Зеленский и его покровители делают все, чтобы затянуть конфликт». «Заказчики охотятся на наше высшее военное командование, на офицеров, несущих важную службу. Что бы ни заявляли в Киеве, какой бы мимикрией ни занимались, суть ясна. Поэтому украинские заявления о «третьей стороне» – это попытка замести следы», – подчеркнул Долгов.
Он полагает, что со стороны России последует ответ. Пожелав здоровья генерал-лейтенанту, дипломат особо отметил мужество Алексеева, который, как настоящий военный, «пытался обезвредить нападавшего».
«Украинская сторона стремится снять с себя обвинения в срыве переговоров – это ее главный мотив. В Киеве боятся услышать такие обвинения от американцев. Российскую группу в Абу-Даби возглавляет начальник ГУ Генштаба адмирал Игорь Костюков, поэтому покушение на его заместителя прямо указывает на намерение сорвать диалог», – считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.
Однако произошедшее нельзя считать попыткой дестабилизации управления в Генштабе в конкретный момент.
«Полагаю, покушение планировалось давно, но его совпадение с переговорами заставило Украину скрывать «подвиги» своих спецслужб, хотя раньше она охотно брала на себя ответственность», – пояснила правозащитник.
Действительно, заявления Киева о вине «третьей стороны» могут быть прикрытием для совершенного покушения, считает политолог Иван Лизан. «Власти Украины вполне могли попытаться сорвать переговоры столь грязным способом. В офисе Зеленского есть понимание того, что государство еще способно воевать, поэтому у них нет запроса на мир», – поясняет он.
По его мнению, принятие ответственности за покушение на генерала Алексеева резко ухудшило бы отношения с Вашингтоном, для которого завершение конфликта стало принципиальной задачей. «Таким образом, Украина пытается убить двух зайцев – сохранить отношения с США и сорвать текущие переговоры», – рассуждает эксперт.
«Признаю, этот сценарий – лучший из возможных.
Если же за покушением стоят отдельные структуры в СБУ, ГУР или неонацистских организациях, это подтвердит крайне неприятный факт: мы имеем дело с разложившимся государством, где центральная власть не контролирует своих силовиков», – добавляет Лизан.
Он отмечает, что такой вариант делает бессмысленными любые переговоры. «Тогда любое соглашение может быть подорвано действиями «теневых» акторов, которые устранят человека, подписавшего его с Россией, и объявят итоги переговоров недействительными», – говорит политолог.
«Впрочем, за преступлением могут стоять и европейцы, также не заинтересованные в мире. Но этот исход наименее вероятен. Лидеры стран ЕС и Британии способны влиять на Зеленского тоньше – им достаточно позвонить и убедить его перетерпеть, пообещав, что день на поддержку ВСУ потекут рекой. На Банковой до сих пор верят в эти сказки», – заключил Лизан.