    Тысячи молдавских детей лишаются возможности получить гражданство
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    Вожатые в элитном детском лагере заставляли подростков инсценировать Холокост
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    Мишустин назвал главного партнера России в Латинской Америке
    Куба обновила план перехода к военному положению
    Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    Судья из Тамбова вынесла десять приговоров, находясь на пляже в Сочи
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    5 февраля 2026, 22:15 • Политика

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации
    @ Пресс-служба СФ РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем?

    В четверг в Москву с официальным визитом приехал председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, который встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. При этом его визит вызвал оживление среди армянской диаспоры в столице.

    Так, днем у здания армянского посольства в Москве прошла протестная акция, участники которой выступили в поддержку Армянской апостольской церкви и выражали несогласие с действиями властей республики, назвав их «внедренным оккупационным сообществом». Сотни армян собрались у диппредставительства с лозунгами: «Защитим нашу Церковь!», «Свободу священнослужителям!». Митингующие выразили поддержку Католикосу всех армян Гарегину II в конфликте с официальными властями.

     «Сама Армения с этим не справится. Невозможно, не сможем, потому что за ними (властью) стоят геополитические большие силы», – сказал один из митингующих. Другой участник акции отметил, в Армении только церковь осталась независимой от властей. «Церковь на сегодняшний день является той опорой, единственной структурой, единственным инструментом, который сохраняет идентичность внутри самой Армении. [премьер-министр Армении Никол] Пашинян хочет своим вмешательством на ручное управление поставить саму церковь», – считает собеседник.

    Почти параллельно с протестной акцией шли переговоры с делегацией из Еревана в российском МИД. В ходе встречи с Симоняном Лавров выразил недоумение по поводу заявлений армянских политиков о возможных атаках с севера на Армению. «Нам немного странно слышать периодические высказывания о том, что какие-то мифические атаки с севера готовятся против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны Организации Договора о коллективной безопасности», – пояснил Лавров.

    Министр отметил, что в России слышат от армянского руководства «заявления в заинтересованности сохранить нынешний уровень связи и сотрудничества с Российской Федерацией». «Видим, как не всем из внерегиональных стран это по душе. Наши коллеги из Евросоюза весьма и весьма активно действуют на противоположных курсах», – указал Лавров.

    Министр выступил за то, чтобы в общественном пространстве России и Армении не преобладал нарратив недоверия и вранья.

    «Я очень надеюсь, что в Армении прекрасно понимают, что за этим стоит в ситуации, когда Евросоюз, европейские члены НАТО открыто объявили России войну на нанесение стратегического поражения.

    Очень хотелось бы, чтобы в общественном пространстве наших стран нарратив, который сеет недоверие, а то и вранье, не доминировал и не преобладал», – сказал Лавров.

    При этом глава МИД подчеркнул, что Россия никогда не возражала против того, чтобы кто-либо из партнеров развивал внешние связи на любых направлениях. Однако коллеги из Евросоюза постоянно ставят соответствующую страну перед выбором – или с нами, или с ними.

    В свою очередь Симонян признал, что у Армении остаются вопросы по ОДКБ, на которые в Ереване так и не получили ответ. Но назвал Россию «дружеским нам союзным государством», заверив, что Армения не будет выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Матвиенко по итогам встречи с Симоняном анонсировала в марте очередное заседание межпарламентской комиссии России и Армении. По ее словам, есть ряд зависших рабочих вопросов между двумя странами по парламентской линии. «Мы со своей стороны, естественно, будем подталкивать органы исполнительной власти, чтобы они быстрее решались», – сказала Матвиенко. По ее словам, около 33% внешней торговли Армении приходится на Россию. «За эти годы более 4 млрд долларов инвестиций российским бизнесом вложено, 40 проектов в Армении», – цитирует «Sputnik Армения» Матвиенко.

    Напомним, Армения присоединилась к ЕАЭС в 2015 году, когда ее ВВП находился на отметке 10,5 млрд долларов. Сейчас этот показатель увеличился более чем в два раза и составляет 26 млрд долларов. ЕАЭС предоставляет армянским товарам свободный доступ на рынки других стран – членов союза.

    Пашинян неоднократно говорил о том, что Ереван останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможным, но в то же время страна пойдет по пути соответствия европейским стандартам в плане развития государства и управления. В последнее время, а особенно в конце 2025 – начале 2026 года, политика офциального Еревана характеризуется системным дистанцированием от России в пользу интеграции с Западом.

    Благодаря усилиям Пашиняна Армения фактически отстранилась от участия в ОДКБ. Страна больше не делает финансовые взносы в бюджет организации и отказалась от проведения учений на своей территории.

    Армения замещает российское вооружение и военную экспертизу западными аналогами – заключены контракты на поставку французских систем ПВО, бронетехники и радаров. Страна оказывает гуманитарную помощь Украине, а супруга Пашиняна и официальные лица страны посещали Киев.

    Ереван неоднократно расширял мандат наблюдательной миссии Евросоюза (EUMA) на границе с Азербайджаном и проводил совместные военные учения с США (Eagle Partner). Кроме того, Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который, как считают в Москве, совершал серьезные нарушения принципов международного права, а его деятельность политически ангажирована.

    Эксперты сходятся во мнении, что заявления об «угрозе с севера» являются инструментом внутренней и внешней политики Армении, а причины многих разногласий между Москвой и Ереваном кроются в действиях Пашиняна.

    «Политику армянских властей нельзя назвать многовекторной – это курс одного дня. Сегодня они играют в пророссийских политиков, завтра – в проамериканских, иногда в протурецких или даже проазербайджанских. Главное для них – удержаться у власти, ради чего Армению превратили в разменную монету, а страна стала яблоком раздора между геополитическими игроками», – считает лидер партии «Мать Армения» Андраник Теванян.

    По его словам, проблемы в отношениях Москвы и Еревана – результат политики Пашиняна. «Премьер видит, что может удержать власть только при поддержке Запада и Турции, поэтому танцует под их дудку», – добавил политик.

    Теванян подчеркивает, что прозападные силы в республике не имеют широкой поддержки. «В обществе есть вопросы к России из-за неоправданных ожиданий, но люди не учитывают другие процессы – например, связанные с Арцахом и войной в июле 2020 года», – пояснил он.

    Кризис доверия внутри ОДКБ, напомнил собеседник, начался с преследования в 2018 году генсека организации Юрия Хачатурова. «Дальше проводилась политика, подстрекаемая Западом. А заявления об «экзистенциальной угрозе с севера» не имеют оснований – здесь снова видны уши европейских кукловодов», – заявил Теванян. Он отметил, что в Ереване, не называя имен, намекали на угрозу со стороны России.

    С тем, что армянское руководство озвучивает позицию кураторов, согласен политолог Армен Гаспарян. «Пашинян – управляемая фигура. Если ему сказали про «угрозу с севера» – значит, будет с севера. У него даже глава Церкви – агент влияния Москвы. Серьезно относиться к этим заявлениям нет смысла», – пояснил он.

    Армения повторяет путь Грузии и Украины,

    считает политолог Юрий Светов. «Армянские диаспоры в США и Франции влияют на ориентацию Еревана, а самая многочисленная армянская диаспора, которая находится в России, почти никак не высказывается в поддержку идеи того, что Ереван должен быть вместе с Москвой», – отметил он.

    Светов также назвал спикера парламента Алена Симоняна одним из самых враждебных к России политиков Армении. «Такие как Симонян убеждены, что Армения нужна России больше, чем Россия Армении. Поэтому они и говорят об «угрозах с севера», хотя между двумя странами даже нет общей границы», – полагает Светов.

    Теванян в свою очередь подчеркивает экономические выгоды от членства в ЕАЭС: товарооборот в прошлом году составил 12 млрд долларов, армянские товары реализуются в России, а газ поставляется не по мировым ценам.

    Гаспарян полагает, что армянская сторона не ценит эти успехи, а считает, что «им должны, причем в двойном объеме». «Пашинян хочет преференций от ЕАЭС, но одновременно говорит о цели вступить в ЕС. Если ЕС даст больше денег, он вспомнит риторику о ненужности ОДКБ и ЕАЭС», – рассуждает эксперт.

    Мнения о том, есть ли в Ереване влиятельные группы, заинтересованные в союзе с Россией, расходятся. Теванян надеется на смену власти после выборов в июне и «рестарт стратегических отношений». Гаспарян уверен, что при курсе Пашиняна ситуация будет ухудшаться, а нормализация возможна лишь с приходом национально ориентированного политика.

    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    Лавров заявил о подготовке Германии к войне
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    Москвичи назвали свои заветные мечты
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок?

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

«Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада.

    Киевский режим подъедает своих основателей

    Киевский режим подъедает своих основателей

На Украине застрелен полицией один из тех людей, чьи провокации и преступления привели к государственному перевороту в 2014 году – и в итоге к основанию киевского режима. Что это за человек и почему его судьба – как и многих других ветеранов Майдана и ВСУ – является примером того, как режим в итоге уничтожает своих основателей?

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

«Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

