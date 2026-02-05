Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

Tекст: Андрей Резчиков

В четверг в Москву с официальным визитом приехал председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, который встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. При этом его визит вызвал оживление среди армянской диаспоры в столице.

Так, днем у здания армянского посольства в Москве прошла протестная акция, участники которой выступили в поддержку Армянской апостольской церкви и выражали несогласие с действиями властей республики, назвав их «внедренным оккупационным сообществом». Сотни армян собрались у диппредставительства с лозунгами: «Защитим нашу Церковь!», «Свободу священнослужителям!». Митингующие выразили поддержку Католикосу всех армян Гарегину II в конфликте с официальными властями.

«Сама Армения с этим не справится. Невозможно, не сможем, потому что за ними (властью) стоят геополитические большие силы», – сказал один из митингующих. Другой участник акции отметил, в Армении только церковь осталась независимой от властей. «Церковь на сегодняшний день является той опорой, единственной структурой, единственным инструментом, который сохраняет идентичность внутри самой Армении. [премьер-министр Армении Никол] Пашинян хочет своим вмешательством на ручное управление поставить саму церковь», – считает собеседник.

Почти параллельно с протестной акцией шли переговоры с делегацией из Еревана в российском МИД. В ходе встречи с Симоняном Лавров выразил недоумение по поводу заявлений армянских политиков о возможных атаках с севера на Армению. «Нам немного странно слышать периодические высказывания о том, что какие-то мифические атаки с севера готовятся против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны Организации Договора о коллективной безопасности», – пояснил Лавров.

Министр отметил, что в России слышат от армянского руководства «заявления в заинтересованности сохранить нынешний уровень связи и сотрудничества с Российской Федерацией». «Видим, как не всем из внерегиональных стран это по душе. Наши коллеги из Евросоюза весьма и весьма активно действуют на противоположных курсах», – указал Лавров.

Министр выступил за то, чтобы в общественном пространстве России и Армении не преобладал нарратив недоверия и вранья.

«Я очень надеюсь, что в Армении прекрасно понимают, что за этим стоит в ситуации, когда Евросоюз, европейские члены НАТО открыто объявили России войну на нанесение стратегического поражения.

Очень хотелось бы, чтобы в общественном пространстве наших стран нарратив, который сеет недоверие, а то и вранье, не доминировал и не преобладал», – сказал Лавров.

При этом глава МИД подчеркнул, что Россия никогда не возражала против того, чтобы кто-либо из партнеров развивал внешние связи на любых направлениях. Однако коллеги из Евросоюза постоянно ставят соответствующую страну перед выбором – или с нами, или с ними.

В свою очередь Симонян признал, что у Армении остаются вопросы по ОДКБ, на которые в Ереване так и не получили ответ. Но назвал Россию «дружеским нам союзным государством», заверив, что Армения не будет выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Матвиенко по итогам встречи с Симоняном анонсировала в марте очередное заседание межпарламентской комиссии России и Армении. По ее словам, есть ряд зависших рабочих вопросов между двумя странами по парламентской линии. «Мы со своей стороны, естественно, будем подталкивать органы исполнительной власти, чтобы они быстрее решались», – сказала Матвиенко. По ее словам, около 33% внешней торговли Армении приходится на Россию. «За эти годы более 4 млрд долларов инвестиций российским бизнесом вложено, 40 проектов в Армении», – цитирует «Sputnik Армения» Матвиенко.

Напомним, Армения присоединилась к ЕАЭС в 2015 году, когда ее ВВП находился на отметке 10,5 млрд долларов. Сейчас этот показатель увеличился более чем в два раза и составляет 26 млрд долларов. ЕАЭС предоставляет армянским товарам свободный доступ на рынки других стран – членов союза.

Пашинян неоднократно говорил о том, что Ереван останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможным, но в то же время страна пойдет по пути соответствия европейским стандартам в плане развития государства и управления. В последнее время, а особенно в конце 2025 – начале 2026 года, политика офциального Еревана характеризуется системным дистанцированием от России в пользу интеграции с Западом.

Благодаря усилиям Пашиняна Армения фактически отстранилась от участия в ОДКБ. Страна больше не делает финансовые взносы в бюджет организации и отказалась от проведения учений на своей территории.

Армения замещает российское вооружение и военную экспертизу западными аналогами – заключены контракты на поставку французских систем ПВО, бронетехники и радаров. Страна оказывает гуманитарную помощь Украине, а супруга Пашиняна и официальные лица страны посещали Киев.

Ереван неоднократно расширял мандат наблюдательной миссии Евросоюза (EUMA) на границе с Азербайджаном и проводил совместные военные учения с США (Eagle Partner). Кроме того, Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который, как считают в Москве, совершал серьезные нарушения принципов международного права, а его деятельность политически ангажирована.

Эксперты сходятся во мнении, что заявления об «угрозе с севера» являются инструментом внутренней и внешней политики Армении, а причины многих разногласий между Москвой и Ереваном кроются в действиях Пашиняна.

«Политику армянских властей нельзя назвать многовекторной – это курс одного дня. Сегодня они играют в пророссийских политиков, завтра – в проамериканских, иногда в протурецких или даже проазербайджанских. Главное для них – удержаться у власти, ради чего Армению превратили в разменную монету, а страна стала яблоком раздора между геополитическими игроками», – считает лидер партии «Мать Армения» Андраник Теванян.

По его словам, проблемы в отношениях Москвы и Еревана – результат политики Пашиняна. «Премьер видит, что может удержать власть только при поддержке Запада и Турции, поэтому танцует под их дудку», – добавил политик.

Теванян подчеркивает, что прозападные силы в республике не имеют широкой поддержки. «В обществе есть вопросы к России из-за неоправданных ожиданий, но люди не учитывают другие процессы – например, связанные с Арцахом и войной в июле 2020 года», – пояснил он.

Кризис доверия внутри ОДКБ, напомнил собеседник, начался с преследования в 2018 году генсека организации Юрия Хачатурова. «Дальше проводилась политика, подстрекаемая Западом. А заявления об «экзистенциальной угрозе с севера» не имеют оснований – здесь снова видны уши европейских кукловодов», – заявил Теванян. Он отметил, что в Ереване, не называя имен, намекали на угрозу со стороны России.

С тем, что армянское руководство озвучивает позицию кураторов, согласен политолог Армен Гаспарян. «Пашинян – управляемая фигура. Если ему сказали про «угрозу с севера» – значит, будет с севера. У него даже глава Церкви – агент влияния Москвы. Серьезно относиться к этим заявлениям нет смысла», – пояснил он.

Армения повторяет путь Грузии и Украины,

считает политолог Юрий Светов. «Армянские диаспоры в США и Франции влияют на ориентацию Еревана, а самая многочисленная армянская диаспора, которая находится в России, почти никак не высказывается в поддержку идеи того, что Ереван должен быть вместе с Москвой», – отметил он.

Светов также назвал спикера парламента Алена Симоняна одним из самых враждебных к России политиков Армении. «Такие как Симонян убеждены, что Армения нужна России больше, чем Россия Армении. Поэтому они и говорят об «угрозах с севера», хотя между двумя странами даже нет общей границы», – полагает Светов.

Теванян в свою очередь подчеркивает экономические выгоды от членства в ЕАЭС: товарооборот в прошлом году составил 12 млрд долларов, армянские товары реализуются в России, а газ поставляется не по мировым ценам.

Гаспарян полагает, что армянская сторона не ценит эти успехи, а считает, что «им должны, причем в двойном объеме». «Пашинян хочет преференций от ЕАЭС, но одновременно говорит о цели вступить в ЕС. Если ЕС даст больше денег, он вспомнит риторику о ненужности ОДКБ и ЕАЭС», – рассуждает эксперт.

Мнения о том, есть ли в Ереване влиятельные группы, заинтересованные в союзе с Россией, расходятся. Теванян надеется на смену власти после выборов в июне и «рестарт стратегических отношений». Гаспарян уверен, что при курсе Пашиняна ситуация будет ухудшаться, а нормализация возможна лишь с приходом национально ориентированного политика.