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    24 марта 2025, 18:45 • Политика

    Армения опять развернулась к России из-за страшного открытия

    Армения опять развернулась к России из-за страшного открытия
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян, которого обычно относят к антироссийским политикам, готовит политический разворот – обратно на России, с которой успел серьезно поссориться. У такого «переобувания в воздухе» есть серьезная причина. И это даже не Азербайджан.

    Как утверждают армянские СМИ (а первой об этом написала газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники), премьер-министр страны Никол Пашинян поручил госструктурам восстановить связи с коллегами из России и участвовать в совместных мероприятиях. А все из-за «последних геополитических изменений».

    «Источники» у СМИ бывают своеобразные, а в Закавказье особенно: там иногда и таксист источник. Однако сказанному можно верить, потому что можно верить своим глазам: что-то такое с Арменией и впрямь происходит уже целый месяц, просто не все заметили. За этот месяц случилось много значительно более важных событий, чем геополитический разворот армян.

    А Ереван, между тем, просится наблюдателем в БРИКС. Глава МИД Армении поздравляет российского коллегу с днем рождения. Пашинян лично прилетит в Москву 9 мая на Парад Победы, хотя в 2024-м отказался от приглашения со словами «не думаю, что каждый год должен участвовать».

    Выходит, все-таки должен.

    Эти перемены не объясняются какими-то бедами, которые свалились вдруг на Армению, после чего Пашинян вынужден искать у поддержки старого союзника. Там все более-менее по-прежнему, не считая того, что Еревану и Баку удалось согласовать текст мирного договора, который, как считает Пашинян, избавит Армению от многих угроз и проблем.

    Другое дело, что договор этот, несмотря на готовность Пашиняна его подписать, в обозримой перспективе подписан вряд ли будет. У простоя нет рациональных причин, но есть эмоциональные: Баку важно, чтобы унижение Еревана продолжалось как можно дольше, – и в том числе поэтому там не хотят отказываться от 200 квадратных километров чисто армянской территории, которые контролируют. Азербайджану не камни нужны, а нужно бесславие Армении.

    Это не следствие какой-то особенной злобности азербайджанцев. Это естественное развитие событий при этнополитических конфликтах высокой степени ожесточенности, если одна сторона оказывается настолько сильна, чтобы полностью диктовать условия другой стороне.

    Так что даже лезгинку сплясать придется, если в Баку попросят, хотя Пашинян и не мастер такого дела.

    Однако открытие, которое заставило армянского премьера пересмотреть внешнюю политику в сторону сближения с Россией, в другом. Пашинян ведь думал, что станет союзником США и Франции. А стал заложником Демократической партии и декорацией для кривляний Эммануэля Макрона.

    Собственно, именно эти люди – Макрон и окружение дремлющего президента Джо Байдена – просили Пашиняна порвать с Россией, ставя успехи на этом поприще в зависимость от оказания Еревану помощи, включая поставки оружия. Было мало шансов на то, что Пашинян откажется.

    Во-первых, его давно и небезосновательно относили к идейно антироссийским политикам, который ждет повода порвать с Москвой и уплыть на Запад.

    Во-вторых, это было в период, когда западные политики изображали Россию империей зла и колоссом на глиняных ногах, который вот-вот падет. На какой-то время этой иллюзии поддались люди и менее стойкие, чем Пашинян.

    В-третьих, с учетом болезненного проигрыша в карабахской войне, у Пашиняна не было особого выбора, кроме как назначить «крайнего» за этот провал, а самым удачным кандидатам казалась Россия. Для истинно благородных существует и другой вариант – признать вину за провалы в дипломатии и тактике, понести ответственность, подобрать преемника половчее. Но Пашинян не такой.

    Существует и четвертая причина – фактор иностранный диаспоры. В Армении считают, будто на мнение диаспоры нужно ориентироваться, потому что диаспора всегда поможет.

    В США и Франции проживают особенно крупные и влиятельные армянские диаспоры, которые подбивали Ереван «выбрать свободу», то есть разойтись с Россией. Вот он и разошелся, забыв, что география – это судьба, как замечал Наполеон по другому поводу. 

    То, что заставило Пашиняна передумать, называется Дональд Трамп. Не в том смысле, что президент США Дональд Трамп попросил армянского премьера, как блудного сына, вернуться к России-матери. Все изменил сам факт победы Трампа на выборах и низвержения Демократической партии, причем, крайне разрушительного для нее низвержения.

    Калифорнийские армяне могут рассказывать ереванским, как красиво они устроились и как влияют всю Америку, но на самом деле это влияние распространяется только на Демократическую партию. И дело не столько даже в том, что демократы ориентированы на меньшинства. Просто старшие давно так договорились.

    Теперь Трамп Демократическую партию топчет и, как многие считают, за дело, а не за армян. Но и внутри этой партии произошли драматичные для армян изменения.

    Особо драматичными они стали в судьбе Боба Менендеса – некогда одного из наиболее влиятельных сенаторов США и давнего лоббиста Армении. Он не просто ушел из Сената и растерял влиятельность. Он сел в тюрьму за коррупцию.

    В общим, ситуация с армянским лоббизмом в США такая, что Пашиняну как будто обещали перезвонить, но заблокировали номер. Не до него.

    Остается Франция, где все вроде бы стабильно – она подчинена бесплодной энергичности Макрона и обаянию Шарля Азнавура. Только, как, возможно, успели заметить армяне, с энергичностью Макрона есть системная проблема: он очень много и красиво говорит, но очень мало что делает, а если что и делает, не преуспевает.

    В том числе поэтому своего президента терпеть не могут от двух третей до трех четвертей французов (показатель колеблется).

    Но даже если бы Макрон на самом деле был орлом, а не петухом – национальным символом Франции, то и тогда не смог бы прикрыть своим крылом Армению, которая относительно французской военной архитектуры находится у черта на куличиках, а для французов судьба – это, напомним, география.

    Если взять такой оптимистичный показатель, как 10% (то есть 10% посулов месье как-то воплощаются в жизнь), эти 10% Армении придется распилить с другими страждущими, прежде всего с Украиной, но это не точно: Марон настолько увлечен спасением Владимира Зеленского, что в Киев придется отдать буквально все из того, что во французской армии еще осталось (в пределах 10%).  

    Но Украину он, разумеется, этим не спасет. А Армению тем более не спасет. Армению вообще никто не спасет, кроме самой Армении. И, может быть, еще России, если попросить ее должным образом. Она же не обидчивая, она же простит.

    Но это тоже не точно.

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