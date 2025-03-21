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    21 марта 2025, 08:40 • Политика

    Враги России и Трампа готовят удар из могилы

    Враги России и Трампа готовят удар из могилы
    @ Eduardo Barraza/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент США Дональд Трамп показывает такую прыть, какой мало кто ждал: проехался по «глубинному государству» катком и поручил Илону Маску осушить «вашингтонское болото». Демократы – партия Джо Байдена – кажутся поверженными и униженными. Но в реальности у Трампа очень много проблем – при нем Америку побили даже по яйцам.

    При президенте Дональде Трампе природа настолько очистилась, что из нее исчезли демократы.

    Демократическая партия США – еще недавно правящая, держащая в кулаке СМИ и социальные сети, диктующая стандарты поведения всему остальному миру – как будто сгинула. Где все эти люди с их идеями о смене гендера, переписывании истории и перевооружении Украины до зубов? Нет никого, всюду только Трамп – оранжевый и блестящий как солнце, которое всех заслоняет.

    Понятно, что оппозиции сложнее привлекать внимание СМИ, чем власти. Но кто-то ведь должен был, как обещал, бороться с «расистским чудовищем» и «спасать страну от диктатуры», а из борцов на манеже только неистовый конгрессмен Эл Грин и некоторые федеральные судьи, которые были назначены при предыдущем президенте – и вставляют теперь палки в колеса новой администрации. Пример такого судьи Джеймс Боасберг, которого Трамп назвал «радикальным левым сумасшедшим» за приостановку указа о депортации нелегалов.

    Однако подобная борьба с президентом вредит демократам едва ли не больше, чем самому президенту, поскольку депортация нелегалов, особенно совершивших преступления, – это то, что американцы горячо поддерживают. Либеральный интернационал Америки как будто добивает сам себя.

    Физически его партия никуда не делась, но переживает позор и упадок. И это не оценочное суждение, а констатация факта. По опросу телеканала NBC, только 27% респондентов в США относятся к демократам положительно, а негативно 55%. Это худший показатель с 1990 года, когда Демпартия переживала кризис идентичности, вызванный фантастической популярностью президента-республиканца Рональда Рейгана, передавшейся его наследнику – Джорджу Бушу–старшему.

    Нынешний кризис – закономерный итог президентства демократа Джо Байдена, под конец подтвердившего правоту заявлений злословов о недееспособности первого лица, а также болезненного проигрыша запасной кандидатки Камалы Харрис во всех без исключения «спорных штатах».

    Когда Трамп говорил, что одержит «историческую, небывалую победу», все думали, что он красуется, а он будто в воду глядел.

    Кроме того, стан леволибералов истощает их идеология. Согласно исследованию Gallup, только 22% демократов хотят, чтобы их партия сохранила нынешний курс, тогда как 45% предпочли бы большую умеренность, избавление от «перегибов» с многогендерностью и тому подобные вещи.

    Для сравнения: нынешний курс партии Трампа устраивает 43% республиканцев. А 44% американцев в целом, согласно опросу NBC, считают, что страна движется в правильном направлении. Казалось бы, немного, даже не абсолютное большинство, но это максимальный показатель с 2004 года, когда в Америке отмечали победу над Саддамом Хусейном и почему-то считали, что отомстили за теракты 11 сентября 2001 года.

    Наконец, не столько Трамп, сколько его «машерочка» Илон Маск прекрасно выполнил добивание поверженного противника. Исследования показали, что американцам понравилось закрытие агентств типа USAID, которые тратили деньги налогоплательщиков на пропаганду среди самих налогоплательщиков, а иногда и на откровенную дичь.

    Помимо прочего, это подсветило Демпартию как пристанище то ли циничных дармоедов, то ли вороватых извращенцев, то ли просто сектантов, которое долгие годы прикрывала маскировочная сетка, сплетенная пиарщиками за гранты. Маск с Трампом эту сетку сдернули и сказали: вуаля!

    Многих таких вот дармоедов-сектантов Байден еще и помиловал перед отставкой, а теперь Трамп угрожает эти помилования оспорить, поскольку они были подписаны машиной, так называемым автопером. Его применение президентом в США законно, но Байден, что называется, злоупотреблял, а помилований было настолько много, что теперь команда Трампа надеется оспорить их в суде. Или делает вид, что надеется оспорить, чтобы затравленные демократы помнили, кого им бояться нужно.

    Несмотря на все это, в картину низвержения недостойных нужно добавить важное уточнение. Американские либералы не столько забились в угол, сколько ушли в тень и залегли на дно, чтобы переждать бурю. Это часть их тактики по возвращению на арену.

    Демократы ждут, пока Трамп наделает ошибок, чтобы вцепиться в него одновременно и с разных сторон, создав эффект лавины. Ждать осталось недолго: минимум – до конца апреля, когда истекут первые 100 дней новой администрации, максимум – до следующего лета, когда будет идти кампания по выборам в Конгресс. Возвращение контроля над любой из палат парламента – верхней (маловероятно) или нижней (вполне реально) – обеспечит демократам и политический ренессанс, и множество возможностей для борьбы с Трампом.

    Первые сто дней президентства – это в США психологический барьер, законный «медовый месяц» лидера и народа, «водяное перемирие» в американских джунглях. Все пытаются подготовить к этому сроку список достижений. Но у Трампа он будет, кажется, недлинный: сокращение госрасходов руками Маска – это хорошо, но мало.

    Именно поэтому президент США так торопится с объявлением перемирия на Украине: хочет успеть до конца апреля и вписать затишье в перечень побед первых ста дней.

    Но это не совсем та победа, которой ждут от него избиратели.

    Трамп сейчас увлечен в основном внешней политикой, которой американцы an masse увлечены в значительно меньшей степени. В собственном списке проблем и интересов они ставят на первое место инфляцию, а в этом плане успехов у Трампа немного. Точнее, совсем нет. Наоборот, та форма внешней политики, которую он избрал, местами усугубляет ситуацию.

    В первую очередь это касается тарифной войны с Канадой, которая остается главным торговым партнером многих северных штатов США. Но избирателям южных штатов этот конфликт, согласно опросам, тоже не нравится – это самый непопулярный в народе шаг новой администрации, поскольку он прямо влияет на рост цен.

    При этом не особенно понятно, чего именно Трамп хочет добиться от Оттавы и как может выглядеть его успех. Зато понятно, что как он может проиграть: его противник с канадской стороны – новый премьер-министр Марк Карни – прекрасно разбирается в экономике и рассчитывает на помощь глобальной англосаксонской элиты, настроенной против Трампа.

    Возможно, поэтому демократы в Конгрессе и не пытаются остановить президента от ссоры с ближайшим союзником – хотят, чтобы он наломал дров. Но даже если Трамп будет предельно аккуратен (а он не будет), обернуть инфляцию вспять своим традиционным набором методов он не сможет – это гораздо сложнее, чем унижать Канаду.

    На выходе получается администрация, которая одной рукой пытается увеличить территорию США вдвое, а другой – отрегулировать скачок цен на яйца и где-то их срочно закупить. И там и сям без прорывов.

    В проблемах с яйцами у Трампа традиционно обвинили администрацию Байдена, которая убила восемь миллионов кур незадолго до пересменки в Белом доме. Правда, убила она их не из ритуальных соображений, а из-за птичьего гриппа, но главное, что Трамп не виноват. Виноваты все, кроме него. И президент пытается объяснить это избирателям в перерывах между игрой в гольф и переговорами с Россией.

    Надолго ли хватит такой тактики, гадать не надо – ненадолго. Скоро закончится «медовый месяц», критика президента Трампа примет характер нарастающего гула, а потом из политических могил полезут демократические зомби.

    В политике бывает, что глубина падения обратно пропорциональна скорости возвращения. Как было сказано, предыдущий антирекорд по популярности демократы установили в 1990-м. Но всего два года спустя президентом стал демократ Билл Клинтон, «триумфатор холодной войны» Буш-старший даже не смог переизбраться на второй срок, а его сын – «победитель Саддама Хусейна» – прослыл потом одним из худших президентов в истории США.

    Любовь и ненависть американцев переменчивы, поэтому чередование партий постоянно. Сколь бы ничтожно демократы не выглядели сейчас, последние снова станут первыми.

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