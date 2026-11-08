Фадеев сообщил о подготовке декабрьской встречи Путина с членами СПЧ

Председатель СПЧ Фадеев заявил о подготовке к встрече с Путиным в декабре

Tекст: Денис Тельманов

Глава СПЧ отметил, что мероприятие традиционно проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря. По его словам, подготовка к встрече ведется на протяжении всего года, передает РИА «Новости».

«Совет работает на протяжении всего этого времени над ключевыми проблемами, которые мы поднимаем на встрече, по которым президент дает поручения министерствам, ведомствам, разным организациям. Это регулярная, ритмичная работа», – заявил Фадеев.

Председатель Совета добавил, что пока рано говорить о конкретных темах предстоящего разговора с главой государства.

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