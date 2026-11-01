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Врач оценила эффективность сделанной в ноябре прививки от гриппа
Врач Семейкина назвала ноябрь оптимальным для прививки от гриппа
Ноябрь является оптимальным временем для вакцинации от гриппа, так как позволяет организму подготовиться к сезону эпидемии, сообщила заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.
«Сезонный подъем заболеваемости гриппом в России обычно начинается в декабре, достигает пика в январе-феврале и может продолжаться до марта. Прививаясь в ноябре, человек успевает выработать защиту как раз к началу эпидемического сезона», – сказала Семейкина РИА «Новости».
Врач уточнила, что с момента введения препарата до формирования полноценного иммунитета проходит от 10–14 дней до двух–четырех недель.
Она добавила, что иммунитет после прививки сохраняется в среднем от шести до 12 месяцев, поэтому защиты хватит на весь период активности вируса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Роспотребнадзоре назвали оптимальным временем для прививки против гриппа период с сентября по ноябрь.
При этом в пресс-службе ведомства сообщили о заблуждении про многолетнее действие вакцины.
В понедельник министр здравоохранения Мурашко призвал своевременно прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции.