Дроны «Молния-2» уничтожили 10 машин ВСУ в Харьковской области двойным ударом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» группировки войск «Север» начали применять двойные удары по технике противника в Харьковской области. Первый дрон с мощной боевой частью разрушает укрытие, а второй аппарат с кумулятивным зарядом уничтожает саму машину, передает РИА «Новости».

«Благодаря большой боевой части мы можем первым ударом уничтожить любое укрытие, а вторым беспилотником с кумулятивной боевой частью – любую технику», – сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным Литера.

Военнослужащий отметил, что операторы беспилотников успешно поражают автомобили противника как в укрытиях, так и в движении. По его словам, за неделю расчеты ударных дронов «Молния-2» подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили более десяти единиц автомобильной техники украинских войск в Харьковской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу расчеты противовоздушной обороны уничтожили 463 украинских беспилотника в Харьковской и Сумской областях.

В четверг группировка российских войск «Север» продолжила продвижение в Сумской и Харьковской областях.

Специалисты беспилотных систем ликвидировали в Харьковской области более 90 станций спутниковой связи Starlink украинской армии.