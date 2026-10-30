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Дроны «Молния-2» начали уничтожать технику ВСУ двойным ударом
Дроны «Молния-2» уничтожили 10 машин ВСУ в Харьковской области двойным ударом
Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.
Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» группировки войск «Север» начали применять двойные удары по технике противника в Харьковской области. Первый дрон с мощной боевой частью разрушает укрытие, а второй аппарат с кумулятивным зарядом уничтожает саму машину, передает РИА «Новости».
«Благодаря большой боевой части мы можем первым ударом уничтожить любое укрытие, а вторым беспилотником с кумулятивной боевой частью – любую технику», – сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным Литера.
Военнослужащий отметил, что операторы беспилотников успешно поражают автомобили противника как в укрытиях, так и в движении. По его словам, за неделю расчеты ударных дронов «Молния-2» подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили более десяти единиц автомобильной техники украинских войск в Харьковской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу расчеты противовоздушной обороны уничтожили 463 украинских беспилотника в Харьковской и Сумской областях.
В четверг группировка российских войск «Север» продолжила продвижение в Сумской и Харьковской областях.
Специалисты беспилотных систем ликвидировали в Харьковской области более 90 станций спутниковой связи Starlink украинской армии.