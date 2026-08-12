Путин высоко оценил героизм морской пехоты Тихоокеанского флота

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в среду посетил крейсер Тихоокеанского флота «Варяг». Во время визита Верховный главнокомандующий дал высокую оценку действиям российских военнослужащих, передает РИА «Новости».

«Хочу отметить, что нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота. Все задачи решает. Ребята действуют дерзко, профессионально, героически», - сказал Путин.

В июле президент России Владимир Путин заявил о важнейшей роли Военно-морского флота в решении задач специальной военной операции.

Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

Путин понаблюдал за учениями Тихоокеанского флота с крейсера «Варяг».