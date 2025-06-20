МИД России сообщил о продолжающихся переговорах с Сирией по базам

Резко упала эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет

NBC: Израильская ПВО перехватила только 65% иранских ракет

Tекст: Денис Тельманов

Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Израиля сообщает, что за последние сутки средства ПВО Израиля смогли перехватить только 65% иранских ракет. Ранее этот показатель был значительно выше и составлял почти 90% за предыдущие сутки.

По словам источника телеканала, снижение эффективности израильской ПВО связано с тем, что Иран, предположительно, начал использовать ракеты, способные достигать целей на три-четыре минуты быстрее, чем ранее применявшиеся боеприпасы.

Источник также подчеркнул, что применение более скоростных ракет затрудняет перехват и усложняет работу оборонительных систем.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская противовоздушная оборона за последние сутки перехватила только 65% иранских ракет. В предыдущие сутки военные Израиля смогли перехватить почти 90% ракет.

По данным израильской разведки, Иран использует новые ракеты, которые достигают цели на три-четыре минуты быстрее. Запасы израильских ракет-перехватчиков Arrow («Хец») для отражения баллистических атак снижаются, и они могут закончиться в ближайшее время.