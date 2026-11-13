Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
КСИР заявил об ударе по американскому радару в Бахрейне
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении удара по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне.
Удар стал ответом на атаку против телекоммуникационной вышки в иранском городе Сирик на берегу Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую прессу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральное командование ВС США сообщило о совместной с американскими ведомствами работе по пресечению перемещения передовых систем вооружений КСИР по суше и через Каспийское море.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил о возможности ударов по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.
Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.