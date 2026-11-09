Ливни затопили десятки тысяч палаток палестинских беженцев в секторе Газа

Al Jazeera: В секторе Газа дожди затопили более 70 тыс. палаток беженцев

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сильные дожди обрушились на центральные районы сектора Газа, затопив лагеря перемещенных лиц. С пятницы повреждения получили десятки тысяч укрытий, а вещи и запасы еды беженцев оказались испорчены, пишет Al Jazeera.

«Все проснулись и не ложились спать, расспрашивая соседей о масштабах ущерба и справляясь о детях», – рассказал местный житель Джабер аль-Касих.

Несмотря на подписанное более года назад соглашение о прекращении огня, Израиль продолжает ограничивать ввоз гуманитарных грузов в анклав. В настоящее время на египетской стороне границы заблокированы 60 тыс. мобильных домов и 200 тыс. палаток. При этом в сектор Газа было пропущено лишь 20 тыс. палаток.

По оценкам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, жителям анклава требуется около 121 тыс. палаток и 561 тыс. брезентовых навесов. Как отметил председатель базирующейся в Женеве правозащитной организации Euro-Med Monitor Рами Абду, действия Израиля по запрету на ввоз древесины и наборов для экстренного обустройства жилья нарушают Четвертую Женевскую конвенцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Дейр-эль-Балахе при обрушении песчаной дюны на палатки перемещенных лиц погибли пять человек.

В субботу отряды гражданской обороны в секторе Газа начали эвакуацию жителей из затопленных ливнями лагерей беженцев.

В начале ноября ОАЭ отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи для сектора Газа.