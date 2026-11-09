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Южнокорейская Hanwha решила испытать ракеты Chunmoo с кораблей в США
Yonhap: Южнокорейская Hanwha испытает корабельные системы Chunmoo в США
Американское подразделение южнокорейской компании Hanwha Aerospace проведет тестовые запуски ракет системы Chunmoo с судна у южного побережья Соединенных Штатов.
Американское подразделение компании Hanwha планирует провести два испытания системы залпового огня Chunmoo для адаптации сухопутного комплекса к морским условиям, передает Yonhap.
Запуски пройдут в конце месяца с судна у южного побережья США. Испытания стали частью апрельского соглашения между Hanwha Defense USA (HDUSA) и флоридской компанией Magnet Defense по разработке контейнерной пусковой установки Chunmoo для средних беспилотных надводных кораблей H38.
HDUSA активно расширяет присутствие на американском рынке морской обороны и ведет переговоры о приобретении Austal USA, подразделения австралийской судостроительной компании Austal. В прошлом месяце HDUSA получила контракт на 269 млн долларов от компании TOTE Services на строительство среднего десантного корабля для ВМС и Корпуса морской пехоты США. В 2024 году Hanwha приобрела Philly Shipyard.
Ранее южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace приступила к строительству предприятия по производству управляемых ракет в Польше.
В прошлый понедельник южнокорейская компания Korea Aerospace Industries доставила в Малайзию первые легкие боевые самолеты FA-50M.
В августе испытания новейших морских беспилотников Южной Кореи обернулись двойным провалом.