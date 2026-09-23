Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме

Белоусов провел совещание по готовности фондов Минобороны к отопительному сезону

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны России Андрей Белоусов провел селекторное совещание по подготовке фондов ведомства к отопительному сезону, сообщает Минобороны.

На встрече обсуждались вопросы завершения ремонтных работ, создания запасов топлива, а также укомплектованности персоналом и аварийными бригадами. Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку к зиме и взять под контроль объекты, требующие особого внимания.

Заместитель министра генерал-полковник Валерий Солодчук доложил о планомерном ходе навигационного завоза материальных средств. В районы Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока уже доставлено более 27 тыс. тонн топлива для обеспечения воинских частей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о решении сосредоточить функции служб тыла в одних руках.

Ранее глава военного ведомства Андрей Белоусов заслушал доклады по текущей обстановке в зоне специальной военной операции.