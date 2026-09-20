Азаров заявил о подготовке украинцев к тяжелому мирному договору

Tекст: Вера Басилая

По словам Азарова, недавние высказывания главы киевского режима свидетельствуют о скором завершении конфликта. В интервью телеканалу CBC News Владимир Зеленский назвал возможное прекращение боевых действий главной победой, передает РИА «Новости».

«То, что Украина не могла выиграть эту войну с самого начала, это было всем абсолютно очевидно», – написал Николай Азаров в своем Telegram-канале. Политик добавил, что киевские власти осознавали неизбежность такого исхода, однако продолжали боевые действия ради получения западного финансирования.

По мнению бывшего премьера, сейчас началась активная стадия подготовки к заключению мирного соглашения. При этом руководству страны будет крайне сложно объяснить гражданам причины согласия на жесткие условия договора.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напоминал, что требования для остановки конфликта были выдвинуты два года назад. По его словам, боевые действия могут прекратиться моментально при согласии Киева.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал невозможность военной победы над Россией из-за колоссальных человеческих потерь.

В феврале политик понадеялся на завершение украинского конфликта до начала 2027 года.

Прошлым летом украинский лидер назвал нынешнюю линию фронта лучшей отправной точкой для мирных переговоров.