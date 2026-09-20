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    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

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    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    7 комментариев
    20 сентября 2026, 13:21 • Новости дня

    Системы ПВО сбили почти 2 тыс. дронов и восемь ракет «Фламинго»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественные зенитчики успешно отразили массированную атаку, перехватив 1951 вражеский беспилотник, а также крылатые ракеты «Фламинго» и американские снаряды HIMARS.

    Войска противовоздушной обороны перехватили крупную партию вражеских воздушных целей, сообщило Минобороны в Max.

    В ходе боевой работы расчеты уничтожили восемь управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

    Кроме того, военные ликвидировали восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Наибольший урон нанесен парку дронов противника. Защитники неба сбили 1951 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники уничтожили склады для комплектующих ракет «Фламинго» под Киевом.

    Днем ранее армия России поразила предприятие по производству химических веществ для этих боеприпасов.

    В середине августа отечественные средства противовоздушной обороны сбили рекордные 1328 вражеских дронов за сутки.

    19 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    Азаров заявил о подготовке украинцев к тяжелому мирному договору
    Азаров заявил о подготовке украинцев к тяжелому мирному договору
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер-министр Николай Азаров считает недавние заявления Владимира Зеленского о прекращении огня попыткой подготовить общество к подписанию невыгодного мирного соглашения.

    По словам Азарова, недавние высказывания главы киевского режима свидетельствуют о скором завершении конфликта. В интервью телеканалу CBC News Владимир Зеленский назвал возможное прекращение боевых действий главной победой, передает РИА «Новости».

    «То, что Украина не могла выиграть эту войну с самого начала, это было всем абсолютно очевидно», – написал Николай Азаров в своем Telegram-канале. Политик добавил, что киевские власти осознавали неизбежность такого исхода, однако продолжали боевые действия ради получения западного финансирования.

    По мнению бывшего премьера, сейчас началась активная стадия подготовки к заключению мирного соглашения. При этом руководству страны будет крайне сложно объяснить гражданам причины согласия на жесткие условия договора.

    В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напоминал, что требования для остановки конфликта были выдвинуты два года назад. По его словам, боевые действия могут прекратиться моментально при согласии Киева.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал невозможность военной победы над Россией из-за колоссальных человеческих потерь.

    В феврале политик понадеялся на завершение украинского конфликта до начала 2027 года.

    Прошлым летом украинский лидер назвал нынешнюю линию фронта лучшей отправной точкой для мирных переговоров.

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    20 сентября 2026, 07:57 • Новости дня
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников, в ходе которой было сбито более 1,6 тыс. дронов, включая 450 на подлете к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников», – написал мэр столицы в «Максе».

    По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

    Мэр выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв.

    Собянин подчеркнул, что беспрецедентная атака явно планировалась с целью сорвать выборы, но ВСУ не смогли добиться желаемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

    Комментарии (10)
    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    19 сентября 2026, 18:29 • Новости дня
    Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области

    Рожин: Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области

    Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России осуществили масштабную атаку на переправу через реку Днестр в населенном пункте Маяки, применив крылатые ракеты и авиабомбы, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    По словам Рожина, для поражения стратегически важного объекта в Одесской области использовалось около 15 крылатых ракет S8000 «Бандероль». Кроме того, в ходе налета применялись пять планирующих авиабомб, сообщил Рожин в Max со ссылкой на данные противника.

    Рожин отметил, что точная информация о последствиях массированной атаки пока отсутствует. «Степень разрушения или повреждения моста неизвестна», – сообщил специалист.

    В августе массированный удар перекрыл автомобильный мост в Маяках.

    Российские войска систематически бьют по переправам через Днестр.

    Минувшей ночью военные уничтожили понтонную переправу для транзита грузов из Румынии.

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    20 сентября 2026, 06:40 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Московской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03.00 до 05.00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Атака продолжается», – сообщил Воробьев в «Максе».

    По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе: на Северном шоссе загорелась кровля 21-этажного дома, эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей, повреждены 20 автомобилей. В Софьино беспилотник попал в трехэтажный дом на улице Новой, повреждены шесть квартир – погибла 44-летняя женщина, пятеро пострадали, включая двоих детей, которых госпитализировали.

    Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе – пожилой мужчина находился в частном доме, разрушенном и загоревшемся после атаки.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Воробьев. Также сообщается об одном пострадавшем в Ленинском округе, состояние уточняется.

    В Софьино загорелся складской комплекс, а в Котельниках беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Новые Котельники – огнем охвачены квартиры на трех этажах. Повреждения зафиксированы также в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске.

    Силы ПВО продолжают отражать атаку, на местах работают пожарные и экстренные службы. Губернатор попросил жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    ПВО с начала воскресенья сбила более 180 дронов, летевших на Москву.

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    19 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Российские «Герани» ударили по трем логистическим центрам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники успешно атаковали три логистических центра противника в Одесской и Харьковской областях, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные нанесли удары по трем логистическим центрам Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. Цели располагались в Одесской и Харьковской областях.

    Атаки были осуществлены с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер».

    В Одесской области поражены объекты в населенных пунктах Дачное и Усатово. В Харьковской области удар пришелся по логистическому узлу в Коммунаре.

    Ранее российские беспилотники «Герань» уничтожили две радиолокационные станции в Харьковской области.

    В начале сентября дроны «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    До этого Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в Киеве и Запорожье.

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    19 сентября 2026, 15:21 • Новости дня
    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности

    Военным бундесвера с русскими корнями начали отказывать в переводе в Литву

    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности
    @ Oliver Langel/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецким солдатам русского и белорусского происхождения отказывают в зачислении в расквартированную на литовской территории бригаду из-за подозрений в создании угрозы безопасности, пишет местная пресса.

    Вооруженные силы ФРГ ограничивают перемещение некоторых бойцов. Причиной стали проваленные ими проверки военной разведки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Некоторым солдатам с русским или белорусским происхождением отказывают в переводе в литовскую бригаду. Солдаты проваливают проверку безопасности военной разведки. Речь идет о серьезной угрозе», – говорится в публикации.

    Отстраненные от перевода военные могут продолжать службу в бундесвере. Им также не запрещено совершать поездки в Россию и Белоруссию.

    Осенью в новое подразделение в Литве планируют перевести около тысячи человек. А в целом до конца 2027 года Германия собирается разместить в прибалтийской республике тяжелую бригаду численностью до 6 тыс. военнослужащих.

    Президент Литвы Гитанас Науседа подтверждал подготовку соответствующей инфраструктуры. Однако часть местного населения выступает против инициативы из-за исторических параллелей с фашистской оккупацией.

    До этого министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы страны столкнулись с нехваткой 2 тыс. добровольцев для укомплектования подразделения. Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску 5 тыс. солдат и техники к границам Белоруссии.

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    19 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Штурмовики применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки

    ВС России применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки

    Штурмовики применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовики группировки «Центр» применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки, застав противника врасплох скоординированными ударами с земли и воздуха, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска группировки «Центр» при освобождении Гулево и Марьевки применили нестандартные действия штурмовых подразделений, передает РИА «Новости». Противник не знал, откуда идет огонь.

    «В ходе освобождения двух населенных пунктов командирами 30-й и 35-й мотострелковых бригад группировки были разработаны нестандартные сценарии действия штурмовых подразделений», – говорится в сообщении военного ведомства.

    При помощи расчетов беспилотных систем и артиллерии штурмовики уничтожили огневые точки и пункты наблюдения на подходе к селам. Затем с разных флангов при поддержке ударных дронов они продвинулись на окраины и зачистили оба населенных пункта.

    Давление на боевиков велось с земли и с воздуха, что не позволяло им понять направление удара. Освобождение сел позволило улучшить положение на линии соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения на добропольском направлении.

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенные пункты Марьевка и Гулево в Донецкой народной республике.

    Бойцы группировки «Север» провели полную зачистку Малой Волчьей от остатков сил противника.

    До этого Вооруженные силы России нанесли удары по окруженным украинским формированиям в Харьковской области.

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    20 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    Атака БПЛА повредила объект на территории НПЗ в Москве
    Атака БПЛА повредила объект на территории НПЗ в Москве
    @ Минэнерго России/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сообщил Собянин в «Максе».

    Он также сообщил, что военные Министерства обороны отразили атаку еще 35 дронов. В настоящее время специалисты экстренных служб находятся на местах падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число дронов, сбитых с начала воскресенья на подлете к Москве, превысило 150.

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    19 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    ВС России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Черноморск

    Минобороны сообщило о поражении танкера с горючим для ВСУ в порту Черноморск

    ВС России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Черноморск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа «танкер», доставившее горюче-смазочные материалы для ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, работающим на украинскую армию, продолжаются, сообщило Министерство обороны.

    В результате точного попадания в порту Черноморск Одесской области было поражено судно типа «танкер». Известно, что корабль доставил партию горюче-смазочных материалов, предназначенных для снабжения украинских войск.

    Операторы российских беспилотников атаковали сухогруз и танкер в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее армия России поразила крупный контейнеровоз с военными грузами в Черноморске.

    Вооруженные силы также нанесли ночные удары по логистическим центрам украинской армии.

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    20 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    ВС России поразили производство систем управления для ракет и дата-центр в Киеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные поразили в Киеве завод по производству систем управления ракетами и дата-центр, обеспечивавший передачу разведданных, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам в Киеве, сообщило Минобороны в Max. Целями стали предприятия военной инфраструктуры и связи.

    В результате атаки поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Завод занимается производством систем управления для украинских ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9.

    Кроме того, удар пришелся по дата-центру «Би-мобаил». Этот объект обеспечивал хранение и передачу разведывательных данных, а также работу сетевого оборудования в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил роль подобных объектов в обработке разведывательной информации.

    В июле армия России атаковала производящий системы управления для ракет завод «Радионикс».

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    20 сентября 2026, 06:44 • Новости дня
    Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве беспилотный летательный аппарат врезался в здание, расположенное в районе Орехового бульвара, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Службы работают на месте происшествия», – сообщил мэр в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах.

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    20 сентября 2026, 04:27 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых с начала суток на подлете к Москве БПЛА выросло до 76, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще 20 вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    После этого он опубликовал еще два сообщения, в которых говорилось об уничтожении 27 БПЛА, летевших на Москву, и отражении атаки 15 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в воскресенье Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны отразили атаку 14 летевших на Москву беспилотников.

    В субботу силы ПВО также сбивали дроны на подлете к Москве.

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    20 сентября 2026, 05:27 • Новости дня
    ПВО в воскресенье сбила более 150 летевших на Москву беспилотников
    ПВО в воскресенье сбила более 150 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число дронов, сбитых с начала воскресенья на подлете к Москве, превысило 150, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще 15 БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Позднее он опубликовал еще три сообщения, в которых сообщил об уничтожении силами ПВО 19, 21 и 20 БПЛА соответственно. На местах падения обломков беспилотников находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76. Таким образом, всего с начала суток уничтожен 151 дрон.

    В субботу силы ПВО также сбивали дроны на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    20 сентября 2026, 08:43 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили склады беспилотников и военный сухогруз ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска совершили ночную атаку беспилотниками на военную инфраструктуру и логистические объекты украинской армии.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотными аппаратами по военным объектам на Украине, сообщает Минобороны РФ. Целями стали логистические центры, склады, порты и суда, работающие на украинскую армию.

    В Киевской области был поражен склад компании FIRE POINT в Боярке. На этом объекте хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности.

    В Одесской области удары пришлись по порту Одессы, где пострадало судно типа сухогруз, доставившее военные грузы. Кроме того, был атакован логистический центр «Новая почта» севернее Одессы, который использовался для хранения и распределения военных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли ночные удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины.

    Неделей ранее Вооруженные силы России поразили логистический терминал «Новой почты» в Одесской области.

    В тот же день российская армия атаковала предприятия по сборке дронов.

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    20 сентября 2026, 10:04 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили и уничтожили 1110 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За минувшую ночь над множеством российских регионов и Черным морем были успешно перехвачены 1110 вражеских дронов самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, передает Минобороны в Max.

    Всего военные ликвидировали 1110 дронов самолетного типа. Цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской и Владимирской областей.

    Кроме того, аппараты сбили в небе над Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями. Перехваты также зафиксированы над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее отечественные системы противовоздушной обороны перехватили 389 вражеских беспилотников за одну ночь.

    В начале сентября дежурные средства ПВО нейтрализовали над российской территорией 306 украинских летательных аппаратов.

    В конце августа военные сбили 494 дрона над 15 регионами страны.

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    • Как стать Почётным донором России в 2026 году: сколько раз нужно сдать кровь, выплаты и льготы

      Донорство крови в России может быть отмечено федеральным званием «Почётный донор России», а в ряде субъектов - и собственным региональным званием; они дают право на денежные выплаты и набор социальных гарантий. Ниже - условия получения статуса, необходимое количество донаций и актуальные размеры выплат.

    • Всероссийская олимпиада школьников 2026: сроки этапов, список предметов и уровни олимпиад

      Как устроены школьные олимпиады в 2026/2027 учебном году? Рассказываем о доступных дисциплинах, сроках проведения отборов и льготах, которые дипломы победителей и призёров дают абитуриентам.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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