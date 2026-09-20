В России резко вырос престиж рабочих профессий – и как следствие, еще три года назад количество выпускников колледжей превысило количество выпускников вузов. Почему эти «странные и ленивые» зумеры предпочитают синицу в руке журавлю в небе?3 комментария
Системы ПВО сбили почти 2 тыс. дронов и восемь ракет «Фламинго»
Отечественные зенитчики успешно отразили массированную атаку, перехватив 1951 вражеский беспилотник, а также крылатые ракеты «Фламинго» и американские снаряды HIMARS.
Войска противовоздушной обороны перехватили крупную партию вражеских воздушных целей, сообщило Минобороны в Max.
В ходе боевой работы расчеты уничтожили восемь управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, военные ликвидировали восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Наибольший урон нанесен парку дронов противника. Защитники неба сбили 1951 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники уничтожили склады для комплектующих ракет «Фламинго» под Киевом.
Днем ранее армия России поразила предприятие по производству химических веществ для этих боеприпасов.
В середине августа отечественные средства противовоздушной обороны сбили рекордные 1328 вражеских дронов за сутки.