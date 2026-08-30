Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
Средства ПВО за ночь сбили 494 украинских БПЛА
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 15 регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Министерство обороны России.
В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 29 августа до 08:00 мск 30 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило в Max Минобороны.
Уточняется, что вражеские цели были сбиты над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее силы ПВО уничтожили 62 дрона в Ленинградской области.
Также системы ПВО сбили порядка 15 беспилотников над Ростовской областью.
Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА выросло до 13 штук.