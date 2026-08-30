Глава заксобрания назвал визит Зеленского в Запорожье спектаклем

Глава заксобрания Емельяненко назвал визит Зеленского в Запорожье спектаклем

Tекст: Вера Басилая

Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко оценил приезд Владимира Зеленского в подконтрольное украинским войскам Запорожье как спектакль, передает РИА «Новости». Ранее политик опубликовал видеообращение на фоне стелы при въезде в город со стороны Днепропетровска.

«Очередные попытки Зеленского обозначить свое присутствие в городе Запорожье – спектакль и гастроли просроченного президента. Эти визиты – не забота о людях, а лишь попытка создать «картинку» для западных кураторов: пустые обещания, дежурные фразы перед камерами», – подчеркнул Емельяненко.

По его словам, местные жители воспринимают подобные поездки как издевательство и испытывают ненависть к тем, кто довел страну до краха.

Емельяненко добавил, что визиты свидетельствуют об агонии режима, потерявшего связь с реальностью.

Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.

Ранее военкоры заметили признаки монтажа на недавней видеозаписи Владимира Зеленского у въездной стелы Запорожья.

Весной журналисты усомнились в реальности поездки украинского лидера в города Донбасса из-за неестественной тишины в кадре.

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