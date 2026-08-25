Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Центр» освободили Анновку в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в около Викторовки, Белозерского, Новотроицкого, Грузского, Доброполья, Новогришино ДНР, Марьевки и Юрьевки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 350 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Уланово, Писаревки и Храповщины Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Приколотного, Бережного, Гоптовки и Благодатного, отчитались в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, две РЭБ и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Малеевки, Нового Мира, Шевченково, Червоного Оскола Харьковской области, Святогорска, Пришиба, Райгородка и Маяков ДНР.

Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три бронетранспортера, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Краматорска, Славянска, Дружковки, Семеновки и Куртовки ДНР.

Противник при этом потерял свыше 150 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска за сутки освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

Днем ранее они освободили Зеленое в Запорожской области.

А до этого армия России зачистила от противника Николайполье и Матяшево в ДНР.