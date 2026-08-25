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Российские войска освободили Анновку в ДНР
Армия России взяла под контроль Анновку в Донецкой народной республике (ДНР).
Подразделения группировки «Центр» освободили Анновку в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в около Викторовки, Белозерского, Новотроицкого, Грузского, Доброполья, Новогришино ДНР, Марьевки и Юрьевки Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 350 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Уланово, Писаревки и Храповщины Сумской области.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Приколотного, Бережного, Гоптовки и Благодатного, отчитались в Минобороны.
При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, две РЭБ и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Малеевки, Нового Мира, Шевченково, Червоного Оскола Харьковской области, Святогорска, Пришиба, Райгородка и Маяков ДНР.
Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три бронетранспортера, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Краматорска, Славянска, Дружковки, Семеновки и Куртовки ДНР.
Противник при этом потерял свыше 150 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска за сутки освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.
Днем ранее они освободили Зеленое в Запорожской области.
А до этого армия России зачистила от противника Николайполье и Матяшево в ДНР.