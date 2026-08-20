Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Российские войска освободили Николайполье и Матяшево в ДНР
Армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщили в Минобороны.
Бойцы Южной группировки освободили от украинских боевиков Николайполье в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Центр» зачистила от противника Матяшево в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.
Южной группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ около Николаевки, Высокоивановки, Беленького, Славянска, Дружковки, Краматорска, Никоноровки и Куртовки ДНР.
Противник при этом потерял свыше 250 военнослужащих, два американских бронетранспортера Stryker, бронемашину и семь орудий полевой артиллерии.
Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии возле Марьевки Днепропетровской области, Святогоровки, Доброполья, Новониколаевки, Веселого Поля, Рубежного, Новогригоровки и Анновки ДНР, отчитались в Минобороны.
Потери ВСУ при этом составили более 370 военнослужащих, пять бронемашин и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Садками, Толстодубово и Уланово Сумской области.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Слизнево, Новоалександровки, Ивановки, Благодатного, Казачьей Лопани и Василевки.
При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронемашины и станцию РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции., нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Студенока, Подлимана, Нижнего Соленого, Андреевки, Червоного Оскола Харьковской области, Сидорово и Святогорска ДНР.
Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне армия России взяла под контроль Водянское в ДНР.
Днем ранее российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР.
А до этого они зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.