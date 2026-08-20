Tекст: Мария Иванова

Бойцы Южной группировки освободили от украинских боевиков Николайполье в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Центр» зачистила от противника Матяшево в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

Южной группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ около Николаевки, Высокоивановки, Беленького, Славянска, Дружковки, Краматорска, Никоноровки и Куртовки ДНР.

Противник при этом потерял свыше 250 военнослужащих, два американских бронетранспортера Stryker, бронемашину и семь орудий полевой артиллерии.

Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии возле Марьевки Днепропетровской области, Святогоровки, Доброполья, Новониколаевки, Веселого Поля, Рубежного, Новогригоровки и Анновки ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ при этом составили более 370 военнослужащих, пять бронемашин и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Садками, Толстодубово и Уланово Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Слизнево, Новоалександровки, Ивановки, Благодатного, Казачьей Лопани и Василевки.

При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронемашины и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции., нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Студенока, Подлимана, Нижнего Соленого, Андреевки, Червоного Оскола Харьковской области, Сидорово и Святогорска ДНР.

Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне армия России взяла под контроль Водянское в ДНР.

Днем ранее российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР.

А до этого они зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.