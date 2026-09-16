В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».3 комментария
Reuters сообщило об отмене поездки Мерца в США
Reuters: Канцлер Германии Мерц отменил визит в США на Генассамблею ООН
Немецкий канцлер Фридрих Мерц отменил запланированный визит на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, который должен был состояться на следующей неделе, сообщает Reuters.
«Вопреки первоначальным планам, канцлер не поедет в Нью-Йорк на следующей неделе, поскольку его присутствие требуется в Берлине», – сообщил источник Reuters.
Подчеркивается, что Мерц столкнулся с растущей внутренней критикой после слабых результатов Христианско-демократического союза в сентябре. Изначально канцлер планировал посетить Генеральную Ассамблею ООН вместе с другими мировыми лидерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.
Социал-демократическая партия Германии отказалась поддерживать программу реформ Мерца. Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель жестко раскритиковала главу правительства во время дебатов в Бундестаге.