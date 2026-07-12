Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?8 комментариев
Германия профинансировала поставку 50 тыс. дронов для Киева
Немецкое правительство выделило средства на приобретение крупной партии ударных беспилотных летательных аппаратов для украинских вооруженных сил на сумму около 90 млн евро.
Германия оплатила заказ на 50 тыс. ударных беспилотников для Украины, передает Reuters. По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, эта закупка стала одной из крупнейших среди западных стран для помощи Киеву.
Контракт, стоимость которого оценивается примерно в 90 млн евро, включает поставку дронов Shrike от украинского производителя SkyFall.
В компании Auterion, занимающейся технологиями для беспилотников, подтвердили сумму сделки. Отмечается, что часть ударных аппаратов уже передана украинской стороне.
Украина активно использует различные беспилотные системы на протяжении всего конфликта с Россией. В настоящее время в стране производятся миллионы дронов ежегодно, а украинские войска ежедневно осуществляют тысячи ударов с их применением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Берлин и Киев договорились о совместном производстве беспилотников различной дальности.
Месяцем ранее стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве для масштабирования выпуска дронов.
В феврале Министерство обороны Германии заказало у оборонных стартапов боевые аппараты на 536 миллионов евро.