Германия профинансировала поставку 50 тыс. дронов для Киева

Tекст: Денис Тельманов

Германия оплатила заказ на 50 тыс. ударных беспилотников для Украины, передает Reuters. По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, эта закупка стала одной из крупнейших среди западных стран для помощи Киеву.

Контракт, стоимость которого оценивается примерно в 90 млн евро, включает поставку дронов Shrike от украинского производителя SkyFall.

В компании Auterion, занимающейся технологиями для беспилотников, подтвердили сумму сделки. Отмечается, что часть ударных аппаратов уже передана украинской стороне.

Украина активно использует различные беспилотные системы на протяжении всего конфликта с Россией. В настоящее время в стране производятся миллионы дронов ежегодно, а украинские войска ежедневно осуществляют тысячи ударов с их применением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Берлин и Киев договорились о совместном производстве беспилотников различной дальности.

Месяцем ранее стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве для масштабирования выпуска дронов.

В феврале Министерство обороны Германии заказало у оборонных стартапов боевые аппараты на 536 миллионов евро.