Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?8 комментариев
США нанести удары по иранским целям
Американские вооруженные силы поразили ракетные комплексы и малые суда Корпуса стражей исламской революции в акватории стратегически важного пролива.
Соединенные Штаты совершили серию атак на военную инфраструктуру Ирана в зоне Ормузского пролива, передает РИА «Новости».
Информацию об этом распространил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
«Час назад американские военные нанесли несколько ударов по ракетным системам и системам ПВО, а также по малым катерам КСИР в ряде мест в районе Ормузского пролива», – написал журналист в социальной сети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США возобновило удары по целям в Иране.
Официальный Тегеран пообещал решительный ответ на американские провокации в Ормузском проливе.
Движение танкеров на этом морском маршруте практически остановилось.