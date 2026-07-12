Путин поздравил участников Летнего музыкального фестиваля в Суздале

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей Летнего музыкального фестиваля Дениса Мацуева, отметив уникальность древнего Суздаля, передает РИА «Новости». Соответствующее послание российского лидера было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Летний музыкальный фестиваль щедро дарит публике замечательную возможность насладиться высоким искусством на фоне уникальных памятников архитектуры древнего и прекрасного Суздаля», – говорится в телеграмме главы государства.

Российский лидер подчеркнул, что мероприятие впечатляет своей насыщенной программой и громкими именами участников. Среди них признанные мастера оперной сцены, известные исполнители классической и джазовой музыки, а также звезды балета.

По мнению президента, фестиваль постепенно обретает собственные традиции и становится заметным событием в культурной и общественной жизни страны.

Он выразил уверенность, что этот красивый проект полностью оправдает ожидания взыскательной публики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года организаторы анонсировали проведение летнего музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Суздале.

В июне того же года президент России поздравил пианиста с пятидесятилетним юбилеем.

Месяцем позже глава государства направил приветственную телеграмму участникам фестиваля искусств в Витебске.