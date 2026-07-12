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    12 июля 2026, 10:10 • В мире

    Канада готовит подводную угрозу для России в Арктике

    Канада готовит подводную угрозу для России в Арктике
    @ REUTERS/Handout/PIZ Marine/German Navy

    Tекст: Александр Тимохин

    На уходящей неделе принято решение о крупнейшем в истории и Канады, и ФРГ оборонном контракте – Германия построит для канадских ВМС сразу 12 подводных лодок. Какими характеристиками будут обладать эти подлодки и почему нельзя исключать их столкновения в том числе и с российским подводным флотом?

    На настоящий момент у Канады весьма скромные подводные силы – их четыре лодки «Виктория» хоть и качественные, но старые, первую лодку заложили еще в 1983 году, а в строй все канадские подлодки вошли в начале 90-х годов. К тому же их мало – всего четыре единицы.

    При том, что задачи под водой для Канады вполне существуют. При любом столкновении России с США обстановка может потребовать от подводных лодок ВМФ РФ действовать в проливах Канадского архипелага, укрываясь под толщей льда. Сейчас Канада практически не имеет возможности нам мешать, но современные подлодки с воздухо-независимыми энергетическими установками могут это изменить.

    У Канады есть понимание этого факта. И есть также пресловутая «трансатлантическая солидарность», в ходе которой они, если судить по историческому опыту, будут посылать в Европу и войска, и силы ВМС.

    Более того, при гипотетической американской наступательной операции против нас Канада, имей она современные подлодки, даже неатомные, могла бы внести серьезный вклад в блокаду российских военно-морских баз и на Севере, и на Тихом океане. При войне ЕС против России она тоже вряд ли останется в стороне, как не осталась она в случае с Украиной.

    Таким образом, при любом мыслимом сценарии будущей войны Канаде будет нужен боеспособный флот и боеспособный же подплав. Если Россия подвергнется агрессии Запада, Канада на каком-то этапе к ней присоединится.

    Канадские ВМС изучали вопрос замены своих старых подлодок на что-то более современное еще с  конца 2010-х годов. С начала 2020-х в Канаде начали отбор кандидатов в поставщики будущих подлодок.

    На выбор ушло около пяти лет, и вот только что поставщик был выбран – это будет немецкий концерн ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и немецкие в основе своей подлодки. Будет построено 12 подлодок.

    Контракт оценивается в 100 млрд евро и это крупнейший в истории ФРГ оборонный заказ. Как и крупнейшая военная закупка со стороны Канады.

    Германия известна тремя близкими по конструкции и унифицированными проектами – 212А для Бундесмарине, 214 для экспорта и «Долфин» для Израиля, в двух модификациях, обе которых способны применять крылатые ракеты (в том числе, предположительно, с ядерными зарядами). Для Канады, скорее всего, будет создана особая, доработанная под холодные условия и ледовую обстановку версия проекта 214.

    Можно ожидать, что канадская версия будет иметь водоизмещение 1860-2000 тонн, длину 65-70 м, от 27 до 33 членов экипажа, и до восьми торпедных аппаратов. Корпус будет стальной, из маломагнитной стали, с очень хорошими свойствами – обнаружить эту лодку магнитометром будет почти невозможно.

    Есть вероятность того, что лодки получат не только торпеды и мины, но и управляемые ракеты, запускаемые через торпедные аппараты. Говорить о точном составе оружия пока невозможно, но несомненно, что они смогут стрелять как минимум противокорабельными ракетами «Гарпун».

    Понятен и ряд других характеристик этих лодок. Среди них – низкий уровень подводного шума, высокая скрытность, воздухонезависимая энергетическая установка, позволяющая заходить под лед и действовать там длительное время, высококлассные средства гидроакустического противодействия, способные отвести от лодки большую часть существующих торпед.

    Но главное, что дальность хода под водой у этой лодки превышает 3 тыс. миль, а срок пребывания под водой без всплытия составляет 21 сутки. Эти параметры позволят будущим канадским подлодкам бороться с атомными подлодками и сделают их серьезной угрозой в том числе для российского флота.

    На ТВД Северного Ледовитого океана при любом конфликте часть задач решается подо льдом. В таких случаях единственным противником российских подводных лодок становятся западные подлодки.

    И здесь канадцы получают некоторое преимущество. Дальность хода будущих канадских лодок позволит им действовать вдоль своих северных берегов подо льдом (пусть и не на всей протяженности своего северного побережья). А скрытность у этих лодок существенно выше, чем у атомных. Торпедное оружие западных подлодок традиционно высочайшего качества.

    В бою такая лодка будет иметь ряд преимуществ над нашим «Ясенем». Естественно, их можно парировать за счет правильной боевой подготовки, адекватной тактики, наличия на борту адекватного же торпедного оружия и средств защиты. Любая задача выполнима, если к ней правильно и заблаговременно подготовиться. В конце концов, эта подготовка нужна не только против Канады.

    Остается пожелать флоту это сделать. Резкий качественный рост ВМС одного из противников, при еще и трехкратном количественном росте его сил – фактор, который нельзя игнорировать. И пусть сейчас боестолкновение между российскими и канадскими подлодками почти невозможно, Запад явно встал на курс силовой конфронтации с нашей страной, и в будущем все может измениться.

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