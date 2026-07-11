Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
В Грайвороне ребенок получил осколочные ранения от атаки дрона ВСУ
Дрон ВСУ в Грайвороне Белгородской области атаковал 13-летнего мальчика на велосипеде, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил Max-канал Оперштаб Белгородской области.
«Тринадцатилетнего мальчика со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. В настоящее время он находится в реанимационном отделении», – сказано в сообщении.
В Оперштабе уточнили, что мальчику оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, FPV-дрон ВСУ в мае атаковал ехавшего на велосипеде жителя города Грайворон. Подросток в июне получил ранение при атаке дрона ВСУ в Белгородской области. Фельдшер и водитель скорой в июле пострадали в Белгородской области при атаке БПЛА.