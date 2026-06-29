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Эксперт рассказала о способах защиты от мошенников при обращении наличных
Экономист Кузнецова посоветовала отказываться от посторонней помощи у банкоматов
Для предотвращения обмана при использовании бумажных денег гражданам рекомендуется отказаться от уличного обмена и тщательно проверять крупные купюры, рассказала экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.
Россиянам не следует обменивать купюры на улице для защиты от аферистов, передает Газета.Ru. Инвестиционный советник Юлия Кузнецова поделилась рекомендациями по безопасности. «Чтобы защитить себя при расчетах наличными, россиянам важно соблюдать несколько простых правил», – отметила экономист.
Специалист посоветовала не доверять пересчет средств незнакомцам и отказываться от посторонней помощи у банкоматов. Крупные суммы безопаснее всего проверять непосредственно в банковской кассе. Эксперт подчеркнула необходимость внимательно изучать сомнительные банкноты на свет и на ощупь.
Использование фальшивок не носит массового характера, однако подобные инциденты регулярно фиксируются полицией. Злоумышленники чаще всего применяют не точные копии, а грубые имитации. Преступники делают ставку на невнимательность, спешку или плохое зрение жертвы при совершении сделок.
Запрет на свободную продажу сувенирных денег в магазинах поможет снизить уровень бытовой преступности. Подобный шаг существенно усложнит реализацию мошеннических схем при разменах или обмане пожилых людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк инициировал обсуждение полного запрета на продажу сувенирных купюр.
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