Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.3 комментария
Власти Монако назвали причиной взрыва заминированную посылку
Теракт в Монако произошел из-за детонации взрывного устройства, спрятанного в посылке, заявили в правительстве страны во вторник утром.
Взрыв был вызван взрывным устройством, которое было спрятано в посылке, заявило правительство Монако, передает РИА «Новости».
Государственный министр Кристоф Мирман охарактеризовал случившееся как первый подобный акт в истории Монако. По данным телеканала BFM, среди пострадавших оказался украинский олигарх Вадим Ермолаев, а также, предположительно, его жена и ребенок. Полиция отказалась комментировать национальную принадлежность раненых.
Подозреваемый в организации взрыва попал на камеры видеонаблюдения в Монако и соседней французской коммуне Босолей, куда он ушел пешком.
Сейчас правоохранители анализируют видеозаписи, изучают состав взрывчатки и фрагменты оставленного рюкзака, а также собирают образцы ДНК для установления личности преступника и его мотивов.
Для помощи в расследовании Франция направила полицейских из департамента Приморские Альпы. Французская национальная антитеррористическая прокуратура пока не взяла дело под свой контроль, ожидая запроса от Монако.
Князь Альбер II осудил теракт, отметив, что трагедия глубоко потрясла все общество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, камеры видеонаблюдения засняли момент закладки рюкзака со взрывчаткой. Французский телеканал BFMTV назвал украинского Ермолаева одним из пострадавших. Государственный министр Монако Кристоф Мирман допустил целенаправленный характер выбора жертв преступления.