В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу

В Иранe загрязнение Ормуза оценили в триллионы долларов

Tекст: Катерина Туманова

«Этот инцидент – лишь один из наглядных примеров масштабного загрязнения – как явного, так и скрытого, которое за последние десятилетия ухудшило состояние вод Персидского залива и Оманского моря, а также морской экосистемы региона, нанеся ущерб прибрежным районам Ирана на триллионы долларов», – написал Багаи в соцсети Х.

Остается открытым вопрос о компенсации нанесенного ущерба. В числе возможных ответчиков называются страны-потребители энергоресурсов, страховые компании судов и участники военных действий в регионе.

Иран, обладающий самой протяженной береговой линией, настаивает, что все стороны, получающие выгоду от судоходства через Ормузский пролив, несут ответственность за устранение последствий.

«Каждая сторона, получающая выгоду от коммерческого судоходства через Ормузский пролив, несет как юридическую, так и моральную обязанность по устранению экологического ущерба, нанесенного Персидскому заливу и Оманскому морю», – подытожил Багаи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Caroline Bezengi дало течь у юго-западного побережья Омана. Иран заявил, что удары США по энергетической инфраструктуре Ирана обернулись серьезным разливом нефти и загрязнением побережья острова Кешм. Нефтяное пятно растянулось на 12 километров побережья Омана.