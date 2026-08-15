Нефтяное пятно растянулось на 12 километров побережья Омана

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Последние полевые данные показывают, что протяженность затронутых загрязнениями пляжей в районе Рас-Мадрака составляет около 12 км», – указали в управлении, передает ТАСС.

На месте ведутся работы по ликвидации последствий. В других районах значительных следов нефти не выявлено. Экологи подчеркнули, что загрязнение не достигло побережья острова Масира.

Нефтяное пятно в море продолжает движение к юго-востоку от острова Масира в сторону открытого моря. Специалисты следят за его перемещением с учетом погодных условий.

Ранее площадь пятна в акватории оценивалась в 390 кв. км, а потенциальная протяженность загрязненной береговой линии прогнозировалась до 40 км.

Танкер Caroline Bezengi длиной 247 метров вышел из черноморского порта в мае. В июне экипаж сообщил о взрыве на борту, после чего судно село на мель у островов Эль-Халланият, что привело к утечке нефтепродуктов.

Напомним, судно Caroline Bezengi дало течь у юго-западного побережья Омана.

Ранее Иран заявил, что удары США на энергетическую инфраструктуру Ирана обернулись серьезным разливом нефти и загрязнением побережья острова Кешм.

В середине июля другой танкер подвергся атаке к востоку от оманского города Дукм.