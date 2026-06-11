  • Новость часаПослы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД
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    Ближневосточный конфликт неожиданно помог Египту
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Трамп признался в любви к высокой инфляции
    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас
    Российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана
    ЦИК России заявил о многочисленных нарушениях на выборах в Армении
    Экономист спрогнозировал цены на нефть в случае возобновления войны США с Ираном
    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха
    Песков назвал условие возвращения зарубежных сервисов в Россию
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    2 комментария
    11 июня 2026, 11:46 • Новости дня

    Наемника ВСУ из Франции заочно осудили в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Верховный суд ДНР вынес заочный приговор французскому гражданину Энтони Микаэлю Санапо за участие в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщили в Генпрокуратуре.

    Санапо прибыл на Украину в марте 2022 года и до весны 2026 года воевал в составе вооруженных формирований, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    За свое участие в конфликте он получил более 3,8 млн рублей. Действия француза привели к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры в регионе.

    41-летнего француза признали виновным по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте» и заочно приговорили к 14 годам строгого режима.

    Сейчас он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Донецке заочно приговорил шведского наемника Нильса Дальгрена к 17 годам колонии.

    10 июня 2026, 20:33 • Новости дня
    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе

    Reuters: Экспортная инфраструктура Украины в Одессе практически разрушена

    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе
    @ t.me/dsns_telegram

    Украинский аграрный сектор сообщил о критических повреждениях портов Одесского узла, через которые проходит основная часть экспорта страны, в том числе зерна и растительного масла. Сейчас доходы от сельхозэкспорта – существенная составляющая внешнеторгового дохода Украины.

    Российские удары по портам Украины в акватории Черного моря уже нанесли серьезный ущерб экспортной инфраструктуре и могут привести к существенному сокращению поставок, включая ключевые сельскохозяйственные товары страны. Об этом заявили в крупнейшем украинском аграрном объединении UAC, передает Reuters.

    По данным союза, через три порта Одесского узла проходит весь экспорт железной руды и более 90% аграрной продукции Украины. Доходы от сельхозэкспорта остаются одной из основных статей валютных поступлений страны в условиях конфликта.

    В организации отметили, что в последние месяцы атаки на портовую инфраструктуру заметно усилились – под удары попадают зерновые терминалы, а также мощности по хранению и экспорту подсолнечного масла. Именно зерно и растительные масла формируют основу украинского аграрного экспорта.

    «Ситуация в портах Одесского региона достигла критической точки. Систематические обстрелы уничтожают логистическое сердце Украины», – говорится в заявлении UAC. В союзе подчеркнули, что бизнес уже исчерпал финансовые резервы для постоянного восстановления поврежденных объектов.

    «Без государственной программы и поддержки международных фондов восстановить терминалы самостоятельно невозможно», – отметили в организации. По оценкам Всемирного банка, потребности на восстановление транспортного сектора Украины к концу 2025 года оцениваются в 96,3 млрд долларов, около 60% потерь связано с нарушением доступа к портовой инфраструктуре.

    В UAC предупреждают, что при отсутствии восстановления экспортной логистики возможен обвал поставок, переполнение хранилищ и дефицит оборотных средств у фермеров перед новым посевным сезоном.

    «Это создает угрозу продовольственной безопасности Украины», – заявили в союзе.

    Несмотря на вооруженный конфликт, Украина остается одним из крупнейших мировых экспортеров зерна: с начала сезона 2025/26 страна уже поставила за рубеж более 34 млн тонн зерновых культур, тогда как за аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 38,6 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2026 года агентство Reuters сообщило о критическом падении экспортной выручки Украины из-за повреждения портовой инфраструктуры в Черном море. Газета The Wall Street Journal

    сообщала о полублокаде Одессы после ударов по инфраструктуре и угрозе для морского экспорта Украины. Военный корреспондент Александр Коц

    заявил о регулярных ударах ВС России по транспортной, портовой и энергетической инфраструктуре на юге Украины и снижении эффективности работы терминалов примерно на 50%.

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    10 июня 2026, 12:47 • Новости дня
    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам

    Военкор Коц: Украина ударила по Чебоксарам ракетами «Фламинго»

    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина применила крылатую ракету FP-5 «Фламинго» при ударе по предприятию ВПК в Чебоксарах, заявил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что утром Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чувашии, целью стало предприятие военно-промышленного комплекса в Чебоксарах. В результате попадания крылатой ракеты пострадали три человека. Сообщается, что по объекту была применена крылатая ракета FP-5 «Фламинго», заявил военкор.

    По данным Коца, по этому же оборонному предприятию украинская сторона уже наносила удар в начале мая ракетами того же типа. Тогда расчетам ПВО удалось сбить шесть FP-5, однако одна ракета все же прорвалась к цели. Коц заявил: «Таких обстрелов будет все больше».

    Он отметил, что Британия активно поставляет на Украину компоненты ракет для узловой сборки, при этом FP-5 назвал британской разработкой. По его словам, такие ракеты противник накапливает и намерен применять совместно с дальнобойными беспилотниками, которые должны «разряжать» системы ПВО и прикрывать подлет ракет к целям.

    Военкор считает, что Киеву фактически дали «зеленый свет» на применение любых видов вооружений по объектам на российской территории. Он напомнил, что заявленная дальность полета FP-5 «Фламинго» составляет 3000 км, теоретически позволяя поражать цели даже в Сибири, а боевой части массой 1000 кг достаточно для нанесения серьезных разрушений.

    Коц указал, что поначалу у украинской стороны возникали проблемы с боевым применением FP-5, ракеты сходили с маршрута и падали на старте. Однако, по его словам, украинские специалисты вместе с западными кураторами постепенно дорабатывают эти ракеты, и в будущем их перехват может стать сложной задачей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о боевых пусках крылатых ракет F-5 «Фламинго» по территории России в рамках операции Deep Strike.

    Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетному обстрелу. При ударе по Чебоксарам ранения получили три человека.

    Утром 5 мая украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку по Чебоксарам с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотников, в результате которой были повреждены жилые дома и предприятие, погибли два человека.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 09:00 • Новости дня
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона намерена добиваться исключения из «черного списка» ООН, в который Россию внесли из-за безосновательных обвинений в сексуальном насилии в зоне специальной военной операции, заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.

    Алимов заявил, что Москва потребует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отменить решение о включении России в черный список из-за обвинений в сексуальном насилии на Украине, передает РИА «Новости». По словам заместителя министра иностранных дел, обвинения основаны на дезинформации, поступающей от Киева.

    «С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение», – заявил Алимов.

    Он подчеркнул, что российской стороне не было предоставлено никаких конкретных материалов, подтверждающих причастность военнослужащих к подобным преступлениям.

    Заместитель главы МИД также выразил сомнение в том, что требования к Гутеррешу принесут результат, поскольку он, по мнению дипломата, выполняет политический заказ в последние месяцы своей работы. Алимов добавил, что Россия продолжит добиваться решения этого вопроса уже от преемника нынешнего генерального секретаря.

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские силы в ежегодный «черный список» за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов сообщил об отказе Москвы от взаимодействия со спецпредставителем генсека ООН по этому вопросу.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерреша в откровенном подыгрывании западным странам.

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    11 июня 2026, 05:16 • Новости дня
    Россия в ОБСЕ: «Коалиция дронов» стала главным спонсором убийства россиян

    Дипломат в ОБСЕ Жданова назвала европейских спонсоров убийства россиян дронами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства, поставляющие беспилотники украинской армии, а также перечисляющие деньги для этого, несут прямую ответственность за убийства россиян, заявила глава делегации России на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова.

    «Так кто же является главными спонсорами убийства россиян? Прежде всего участники европейской «коалиции дронов», возглавляемой Ригой и Лондоном, которая передала на нужды украинских террористов свыше 215 тыс. БПЛА», – заявила дипломат, передает ТАСС.

    Жданова отметила, что всего иностранные кураторы передали на Украину более 1,5 млн беспилотников. Для отработки навыков их массированного применения планируются совместные учения на прибалтийском полигоне «Селия»

    При этом поставляемые аппараты регулярно используются для прицельных ударов по гражданским лицам.

    Представитель России напомнила о недавних террористических атаках на железной дороге. 2, 4 и 8 июня украинские дроны ударили по пассажирским поездам в Крыму, что привело к жертвам среди мирного населения. Только за прошедшую неделю 94% пострадавших граждан стали жертвами подобных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста. Президент Владимир Путин обвинил западные страны в поставках дронов для атак на российские регионы.

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    11 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Марочко: Российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана

    Марочко: Российские войска вытеснили ВСУ из Старого Каравана в ДНР

    Марочко: Российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Село Старый Караван на краснолиманском участке ДНР после выхода украинских подразделений перешло в серу зону, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последней информации, в населенном пункте Старый Караван уже нет украинских боевиков. Наши военнослужащие выдавили их. Село перешло в так называемую серую зону», – приводит слова Марочко ТАСС.

    По его словам, украинские формирования оттянули силы и технику из Старого Каравана на запасные позиции в район Ольховских лесов. ВСУ, как отметил эксперт, сейчас очень активно применяют ударные и разведывательные дроны на данном участке.

    Марочко добавил, что российские военнослужащие постепенно продвигались в западном направлении от Старого Каравана, несмотря на серьезное сопротивление.

    Он уточнил, что противник широко использовал роботизированные комплексы и БПЛА, поэтому российские бойцы сосредоточились на выявлении и уничтожении огневых средств для более безопасного продвижения и дальнейшего освобождения территории ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины приступили к принудительному вывозу семей с детьми из крупных населенных пунктов ДНР, находящихся под контролем ВСУ.

    Группировка российских войск «Юг» обошла Константиновку с трех направлений, завязав уличные бои и практически полностью заблокировав пути снабжения украинских подразделений.

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    10 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    Верховный суд ликвидировал «Союз украинцев России»
    Верховный суд ликвидировал «Союз украинцев России»
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общероссийская организация содействия культурным связям «Союз украинцев России» прекратила существование из-за неустраненных нарушений, решил российский Верховный суд.

    Высшая судебная инстанция страны постановила закрыть общественную организацию, передает РИА «Новости».

    Иск ранее направило Министерство юстиции.

    Созданная в 2013 году структура допустила ряд серьезных недочетов в работе. Делегат ведомства указал, что некоторые положения устава союза прямо противоречили действующему законодательству. Кроме того, организация так и не смогла подтвердить свой общероссийский статус.

    До вынесения окончательного вердикта деятельность объединения уже приостанавливали на три месяца для исправления ошибок. Представители союза проигнорировали судебное заседание.

    При этом они направили официальное заявление о полном признании исковых требований и выявленных нарушений.

    В январе 2025 года инстанция признала террористической организацией «Правый сектор».

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    10 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    В Киеве демонтировали советскую звезду со стелы «Киев – город-герой»
    В Киеве демонтировали советскую звезду со стелы «Киев – город-герой»
    @ t.me/kyivdemontazh

    Tекст: Вера Басилая

    На Обуховской трассе на въезде в столицу со стелы «Киев - город герой» была демонтирована советская наградная звезда, сообщили украинские СМИ.

    Киевские власти демонтировали советскую звезду со стелы «Киев – город-герой» на въезде в украинскую столицу, сообщил в среду украинский телеканал «Общественное», передает РИА «Новости».

    «На Обуховской трассе на въезде в столицу со стелы «Киев – город герой» была демонтирована советская наградная звезда», – говорится в сообщении вещателя. Отмечается, что этот символ пополнит экспозицию государственного музея авиации имени Антонова.

    Соответствующее решение депутаты городского совета приняли еще 18 декабря 2025 года. На том же заседании парламентарии постановили снести памятники Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а также убрать мемориальную доску Петру Чайковскому.

    Кампания по уничтожению монументов советской эпохи и переименованию улиц стартовала на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. Впоследствии местные власти перешли к активной борьбе со всем, что имеет отношение к России.

    В начале июня рабочие демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову на Андреевском спуске в Киеве.

    Месяцем ранее Киевская областная администрация переименовала десятки улиц с советскими названиями в Чернобыле и Припяти.

    Осенью 2024 года сторонники декоммунизации сняли барельефы ордена Ленина и медали «Золотая звезда» со стелы в Одессе.

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    10 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Киев решил скупить подлежащие утилизации западные ракеты ПВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители киевского режима пытаются договориться с западными союзниками о приобретении ракет-перехватчиков с истекающим сроком годности.

    Дипломаты ведут активный диалог с зарубежными странами о выкупе старых зенитных боеприпасов, передает РИА «Новости». Спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий подтвердил эту информацию во время брифинга, запись которого опубликовал телеканал ТСН в мессенджере Telegram.

    «Украинской стороне удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых через определенное время истекает срок годности. Сейчас ведем активные переговоры, чтобы их получить. После того как у ракет истекает срок годности, их нужно или передать производителю, или утилизировать, а мы предлагаем передать их Украине», – заявил чиновник.

    Речь идет о снарядах для американских комплексов Patriot PAC-2 и PAC-3, а также о боеприпасах для других систем. Как уточнил дипломат, сейчас государство ищет источники финансирования для оплаты как старых, так и новых партий вооружений, о поставках которых стороны договорились ранее.

    Незадолго до этого Владимир Зеленский направил письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой увеличить поставки систем ПВО из-за острой нехватки боеприпасов в армии. Позже политик признался, что администрация США проигнорировала его обращение и не дала ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский упрекнул США в медленной передаче ракет для систем противовоздушной обороны. Вашингтон проигнорировал официальное обращение Киева об увеличении поставок зенитных комплексов. Украинские власти предложили правительству ФРГ обменять будущие боеприпасы на снаряды из нынешних запасов.

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    11 июня 2026, 07:09 • Новости дня
    ФСБ нашла секретный заминированный склад с оружием НАТО под Красноармейском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отступающие украинские войска возле Красноармейска оставили тайник с западными гранатометами и пулеметами для проведения будущих диверсий, заявили в управлении ФСБ по ДНР.

    «Под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении», – указали в ведомстве, РИА «Новости».

    Это оружие планировалось использовать в диверсионно-террористических целях.

    Внутри укрытия находились пять ручных гранатометов производства стран НАТО. Кроме того, силовики изъяли канадский и турецкий пулеметы, а также штурмовые винтовки из Германии и Италии. Все найденное оружие уже передано представителям Министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая силовики изъяли под Красноармейском противотанковые гранатометы Javelin.

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    11 июня 2026, 09:57 • Новости дня
    ФСБ задержала готовившего убийство сотрудника Минобороны агента СБУ

    ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб

    Tекст: Вера Басилая

    Завербованный киевскими властями зарубежный гражданин планировал застрелить сотрудника Минобороны из бесшумного пистолета в обмен на получение статуса беженца в Европейском союзе, сообщила ФСБ.

    ФСБ сообщила, что предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего одного из подразделений министерства обороны Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Задержанным оказался иностранец 1990 года рождения. Мужчину забросили на территорию страны в феврале 2026 года. Для выполнения задания он забрал из тайника пистолет Макарова с глушителем и 16 патронов, а также изучил места проживания и работы своей цели.

    На допросе несостоявшийся киллер признался, что Служба безопасности Украины завербовала его в одной из европейских стран. Туда он сбежал от уголовного преследования на родине. В качестве награды за ликвидацию российского военного кураторы обещали помочь ему оформить статус беженца для легального проживания в Европейском союзе.

    В январе силовики предотвратили убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге.

    В марте сотрудники спецслужб сорвали атаку украинских беспилотников на военный аэродром в Саратовской области.

    Месяцем ранее правоохранители задержали готовившего взрыв по заданию Киева жителя Челябинска.

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    11 июня 2026, 02:55 • Новости дня
    Пожар произошел на НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА
    Пожар произошел на НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В поселке Афипском Краснодарского края после падения обломков беспилотников начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, сообщает региональный оперштаб.

    По данным оперштаба, в Северском районе продолжается отражение атаки БПЛА.

    «Обломки беспилотников упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ», – сообщил оперштаб в «Максе».

    Кроме того, фрагменты дронов нашли по трем адресам в частном секторе. В одном домовладении загорелась хозпостройка, в другом взрывной волной выбило остекление. Также зафиксировано нарушение газовой магистрали, уточнили в оперативных службах. Никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число сбитых в четверг на подлете к Москве БПЛА выросло до 14.

    Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили свыше 20 украинских беспилотников, атаковавших Севастополь.



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    10 июня 2026, 15:25 • Новости дня
    Премьер Болгарии Радев объявил о полном прекращении поставок оружия Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Болгарии полностью остановило отправку военной помощи киевским властям, призвав международное сообщество к скорейшему поиску дипломатического решения конфликта.

    Глава кабинета министров Румен Радев подтвердил остановку военной поддержки украинской стороны, передает РИА «Новости». «Правительство прекращает передачу Украине вооружений из арсеналов болгарской армии. Мы уже отдали достаточно… Мы еще раз призываем к поиску дипломатического решения», – заявил он на брифинге.

    Ранее министр обороны Димитар Стоянов также говорил об отсутствии планов отправлять технику. Однако позже глава ведомства допустил возможность экспорта на коммерческой основе. Этот вопрос премьер-министр оставил без комментариев.

    Москва считает, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал превращение подобных грузов в законную цель для России. В Кремле также указывали на негативный эффект от накачивания региона западной техникой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Минобороны Болгарии Димитар Стоянов отказался от планов по дальнейшему снабжению украинской армии оружием.

    В мае будущий премьер-министр Румен Радев сформировал новый состав правительства.

    В апреле избирательный блок этого политика одержал победу на парламентских выборах.

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    10 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине

    Лавров: Чудо в вопросе участия ЕС в урегулировании на Украине маловероятно

    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров выразил сомнение в способности европейских институтов содействовать мирному процессу на Украине.

    Свое заявление министр сделал в Казани на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, передает РИА «Новости». Встреча с журналистами состоялась по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации.

    «Конечно, чудеса случаются, но мне очень мало верится в то, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо», – подчеркнул Лавров.

    Напомним, еевропейские дипломаты по непубличным каналам передавали сигналы о желании участвовать в мирном процессе.

    В мае Лавров исключил возможность напрашиваться на диалог с западными странами.

    До этого министр указал на невозможность достижения договоренностей с нынешними лидерами ЕС.

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    10 июня 2026, 12:53 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили четыре ракеты «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ
    Силы ПВО за сутки сбили четыре ракеты «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 159 764 беспилотника, 661 ЗРК, 29 691 танк и другие бронемашины, 1732 боевые машины РСЗО, 35 292 орудия полевой артиллерии и минометов, 63 769 единиц спецтехники, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, за сутки ВС России поразили военно-морскую базу Украины.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспорта и энергетики.

    За прошлую неделю они нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.

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    10 июня 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили военно-морскую базу Украины
    ВС России поразили военно-морскую базу Украины
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военно-морской базе Украины.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также местам хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия, временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспорта и энергетики.

    За прошлую неделю они нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.

    Ранее российские войска поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ.

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