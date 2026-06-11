Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.0 комментариев
Наемника ВСУ из Франции заочно осудили в России
Верховный суд ДНР вынес заочный приговор французскому гражданину Энтони Микаэлю Санапо за участие в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщили в Генпрокуратуре.
Санапо прибыл на Украину в марте 2022 года и до весны 2026 года воевал в составе вооруженных формирований, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
За свое участие в конфликте он получил более 3,8 млн рублей. Действия француза привели к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры в регионе.
41-летнего француза признали виновным по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте» и заочно приговорили к 14 годам строгого режима.
Сейчас он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Донецке заочно приговорил шведского наемника Нильса Дальгрена к 17 годам колонии.