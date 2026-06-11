Наемника ВСУ из Франции заочно осудили в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Санапо прибыл на Украину в марте 2022 года и до весны 2026 года воевал в составе вооруженных формирований, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

За свое участие в конфликте он получил более 3,8 млн рублей. Действия француза привели к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры в регионе.

41-летнего француза признали виновным по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте» и заочно приговорили к 14 годам строгого режима.

Сейчас он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Донецке заочно приговорил шведского наемника Нильса Дальгрена к 17 годам колонии.