Сотрудники ТЦК похитили клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники военкомата на Украине похитили клирика Ивано-Франковской епархии канонической Украинской православной церкви Владимира Приймака, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в городе Калуш.

«ТЦК похитил 58-летнего клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерея Владимира Приймака после инцидента возле его дома в Калуше», – заявили в Союзе православных журналистов. Священнослужителя увезли под предлогом оформления заявления на правонарушителя, который ворвался на его участок.

Прибывшие полицейские предложили отцу Владимиру проехать с ними для подачи заявления, однако вместо этого его доставили в военкомат. По данным Союза православных журналистов, священника, имеющего проблемы с сердцем, удерживают в распределительном центре.

Украинские власти проводят масштабную кампанию против УПЦ, ссылаясь на ее связи с Россией. В разных регионах страны запрещается деятельность УПЦ, СБУ заводит уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях. Многие священнослужители находятся под арестом или осуждены.

Сотни храмов УПЦ были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом верующие и священники подвергаются насилию. С 23 сентября 2024 года на Украине действует закон, позволяющий полностью запретить Украинскую православную церковь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля представители военкомата задержали настоятеля Введенского храма УПЦ Павла Степанюка в Ровненской области.

В конце июня сотрудники ТЦК отправили в военный учебный центр клирика Винницкой епархии Виталия Карпуся.

Месяцем ранее украинские силовики похитили священнослужителя Тульчинской епархии Владимира Заднепрянца.