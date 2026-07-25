СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на турбазу в Запорожской области

Tекст: Валерия Городецкая

«Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры Запорожской области (статья 205 УК РФ)», – приводит слова Петренко канал СК в Max.

По данным следователей, в ночь на 25 июля украинские дроны атаковали туристические объекты в поселке Кирилловка. В результате налета погибли и пострадали мирные жители, включая детей. Точное число жертв сейчас уточняется, также повреждена гражданская инфраструктура.

Петренко подчеркнула, что следователи обязательно дадут уголовно-правовую оценку действиям украинских военных, совершивших очередной террористический акт против мирного населения.

В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели восьми человек при ночном ударе украинских войск по туристическим базам в поселке Кирилловка.

Несколькими днями ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированного налета украинских дронов на гражданские объекты в Ялте.

В середине июля ведомство начало расследование террористической атаки вооруженных сил Украины на автобусную остановку в Энергодаре.