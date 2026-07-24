Грузия выразила ЕС протест из-за санкций против Кулевского НПЗ

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В заявлении отмечается, что «не зафиксировано ни единого факта обхода санкций Евросоюза против России на территории Грузии».

Отмечается, что Тбилиси «полностью соблюдает санкционный режим».

В этой связи МИД Грузии заявляет, что «нет никаких оснований для внесения в санкционный список НПЗ в Кулеви».

Грузия заявляет, что предоставляла всю информацию об этом Евросоюзу и призывает «пересмотреть решение» по Кулеви.

НПЗ в Кулеви хотели внести еще в 20-й список санкций, но тогда Грузия добилась, чтобы этого не произошло.

ЕС в 21-м пакете санкций отметил, что против Кулеви они должны быть задействованы через полгода после его утверждения.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, несколько недель назад управляющая Кулевским НПЗ компания Black Sea Petroleum заявила, что с августа-сентября полностью откажется от российской нефти.