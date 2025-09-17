Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
Лавров: Киев отверг предложения США после саммита на Аляске
Украинские власти не приняли предложения, переданные спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом после саммита в Анкоридже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев отверг все оценки, которые спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф передал украинской стороне по итогам встречи России и США в Анкоридже, передает ТАСС.
В ходе круглого стола для зарубежных послов, посвященного вопросам украинского урегулирования, Лавров уточнил, что Уиткофф регулярно посещает Москву и занимается продвижением подхода, предполагающего достижение устойчивого и взаимоприемлемого решения ситуации.
По словам главы МИД, предложения и оценки, переданные американской стороной после саммита, были полностью отклонены киевским режимом.
Ранее Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу обозначить четкую позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.
Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку по Украине.
В МИД заявили, что противники мирного процесса на Украине препятствуют реализации договоренностей между Россией и США, заключенных после встречи в Анкоридже.