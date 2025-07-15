Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Украина и США решили создать производство химических веществ для военных нужд
Совместное предприятие Украины и США по выпуску химических веществ для военных нужд разместят на территории США, чтобы восполнить нехватку компонентов для боеприпасов, сообщает «Укроборонпром».
Соглашение о создании совместного предприятия по выпуску специальных химических веществ для оборонного сектора было подписано на полях международной конференции по восстановлению Украины, передает РИА «Новости». Документ оформили украинское предприятие «Укроборонпром» и американская D&M Holding Company.
В сообщении «Укроборонпрома» отмечается, что завод разместят на территории США. Вся продукция предназначена для использования при производстве боеприпасов для сил обороны Украины.
Как утверждают представители украинской стороны, создание предприятия позволит покрыть острый дефицит специальных химикатов, необходимых для функционирования оборонной промышленности Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой по завышенной цене. ВСУ регулярно получают тысячи бракованных мин от Минстратегпрома. На Украине изъяли бракованные мины после жалоб военнослужащих.