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Эксперт: ВСУ продолжают получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома
Украинский журналист Бутусов сообщил о продолжающихся поставках брака в ВСУ
ВСУ продолжают получать бракованные мины, несмотря на скандал с Минстратегпромом, сообщает экс-советник Минобороны Украины Юрий Бутусов, ссылаясь на продолжающееся производство некачественных боеприпасов.
Бутусов обвинил министра стратегической промышленности Германа Сметанина в ложных заявлениях о том, что проблема была решена. «Минстратегпром продолжает поставлять бракованные мины на фронт. Министр стратегической промышленности Герман Сметанин заявил, что его предприятия якобы выпустили лишь одну партию бракованных минометных мин, которую заменили, и все было улажено. Это наглая ложь», – сказал Бутусов, передает ТАСС.
Он отметил, что «минометчики 151-й, 155-й и 59-й бригад продолжают массово получать тысячи бракованных мин» и никто их не заменяет. Производство низкокачественных боеприпасов продолжается. Ранее в украинских СМИ сообщалось о жалобах военнослужащих на некачественные мины калибра 120 мм, произведенные «Укроборонпромом».
Проблема касалась сотен тысяч снарядов, которые начали изымать из войск, но причиной инцидента объявили нарушение условий хранения.
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее признавал, что около 20% боеприпасов ВСУ оказываются бракованными и не срабатывают.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила предпринимателей, которые поставляли вооруженным силам Украины (ВСУ) бракованные артиллерийские мины в феврале 2022 года.
Министерство обороны Украины изъяло партию 120-мм мин у ВСУ после сообщений о некачественных боеприпасах и возбудило уголовное дело для выяснения обстоятельств их производства и поставок.