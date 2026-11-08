Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.0 комментариев
В Чувашии обнаружили затонувший автомобиль с пятью молодыми людьми
МВД: В Чувашии затонул автомобиль с пятью пассажирами
В реке Цивиль под Новочебоксарском нашли затонувший внедорожник с пятью молодыми людьми, сообщили в МВД по Чувашии.
«Вечером 7 ноября в полицию поступило сообщение, что накануне вечером 22-летний житель Новочебоксарска выехал из дома на своей автомашине ВАЗ-2121 в компании друзей и пропал», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.
В ходе поисков на берегу реки Цивиль в промышленной зоне Новочебоксарска обнаружили следы автомобиля.
По предварительным данным, 22-летний горожанин уехал кататься с двумя приятелями и двумя подругами. Внедорожник нашли в реке на глубине 3–4 метров.
На месте работают полицейские и спасатели, они извлекают автомобиль из воды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Чувашии три человека пострадали в результате ДТП с лосем.
В результате столкновения трех автомобилей на автодороге А-151 погибли четыре молодых человека.
Также в Татарстане водитель грузовика погиб после столкновения с пассажирской пристанью и падения машины в воду.